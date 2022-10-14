https://sputniknews.com.tr/20221014/bodrum-belediye-baskani-aras-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-bizi-de-etkiliyor-1062308729.html
Bodrum Belediye Başkanı Aras: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar bizi de etkiliyor
Bodrum Belediye Başkanı Aras: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar bizi de etkiliyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Birçok ülke Rusya’ya yaptırımlar uyguluyor, bu bizi de net bir şekilde etkiliyor”... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T14:41+0300
2022-10-14T14:41+0300
2022-10-14T14:55+0300
görüş
türkiye
rusya
batı
abd
avrupa
yaptırım
turizm
bodrum
ahmet aras
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Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri olan Bodrum önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. İlk kez düzenlenen Bodrum Turizm Forumu’nda “Mavi Ekonomi” konusu ulusal ve uluslararası katılımcılarla masaya yatırılıyor. Forumun ev sahibi konumunda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da burada Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu. Rusya-Ukrayna krizinin Bodrum’daki turizmi de etkilediğini kaydeden Aras, “Bize yılda yaklaşık 360 bin civarında Rus turist gelirken bu sayı bayağı bir altına düştü. Bu tabii ki turizm ekonomisi için ciddi bir kayıp. Birçok ülke Rusya’ya yaptırımlar uyguluyor, bu bizi de net bir şekilde etkiliyor. Ama yine de Rus turistlerin en kolay gelebildikleri, direkt uçuşların yapıldığı ülke Türkiye. Eğer bu kısıtlamalar daha da ileri gider ve uçuşlar da iptal edilirse o zaman sıkıntı yaşarız” ifadelerini kullandı. ‘Bodrum’da ranta dönük büyük bir hareket var’ Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Bodrum’daki rant politikalarını eleştirdi:
https://sputniknews.com.tr/20221008/avrupadaki-enerji-krizi-saglik-turizminde-yasli-nufusun-rotasini-turkiyeye-cevirebilir-1062095915.html
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Turan Salcı
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
türkiye, rusya, batı, abd, avrupa, yaptırım, turizm, bodrum, ahmet aras, belediye başkanı, rus turist
türkiye, rusya, batı, abd, avrupa, yaptırım, turizm, bodrum, ahmet aras, belediye başkanı, rus turist
Bodrum Belediye Başkanı Aras: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar bizi de etkiliyor
14:41 14.10.2022 (güncellendi: 14:55 14.10.2022) Abone ol
Özel
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Birçok ülke Rusya’ya yaptırımlar uyguluyor, bu bizi de net bir şekilde etkiliyor” ifadelerini kullandı. Aras, yaptırımların artması ve uçuşların da kesilmesi durumunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceklerini belirtti.
Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri olan Bodrum önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.
İlk kez düzenlenen Bodrum Turizm Forumu’nda “Mavi Ekonomi” konusu ulusal ve uluslararası katılımcılarla masaya yatırılıyor. Forumun ev sahibi konumunda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da burada Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.
Rusya-Ukrayna krizinin Bodrum’daki turizmi de etkilediğini kaydeden Aras, “Bize yılda yaklaşık 360 bin civarında Rus turist gelirken bu sayı bayağı bir altına düştü. Bu tabii ki turizm ekonomisi için ciddi bir kayıp. Birçok ülke Rusya’ya yaptırımlar uyguluyor, bu bizi de net bir şekilde etkiliyor. Ama yine de Rus turistlerin en kolay gelebildikleri, direkt uçuşların yapıldığı ülke Türkiye. Eğer bu kısıtlamalar daha da ileri gider ve uçuşlar da iptal edilirse o zaman sıkıntı yaşarız” ifadelerini kullandı.
‘Bodrum’da ranta dönük büyük bir hareket var’
Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Bodrum’daki rant politikalarını eleştirdi:
“Bodrum’da her şey var. Ama her şey o kadar çok ve arka arkaya iç içe yaşanıyor ki bir hedef belirlememiz ve Bodrum’u geleceğe nasıl taşıyacağız ve hangi disiplin içinde yürüyeceğimize bakmamız lazım. Bir oturup nefes almamız lazım, bu kadar inşaat bu kadar çok yeni şeyler Bodrum’a yarar mı getiriyor yoksa zarar mı getiriyor? Benim yetkim olsan şu anda imarla ilgili kısmı durdurur bir oh derim. Burada ranta dönük büyük bir hareket var. Bu Bodrum’a yarar mı getiriyor, zarar mı getiriyor? Bodrum’a gelen göçlerin içinde çok değerli birikimli Bodrumlu hemşerisi olmuş nitelikli insanlar var. Ama bunun yanında ranta dönük hareket eden, nereden daha çok para kazanırım diyen kesim de var.”