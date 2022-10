Bodrum Belediye Başkanı Aras: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar bizi de etkiliyor

“Bodrum’da her şey var. Ama her şey o kadar çok ve arka arkaya iç içe yaşanıyor ki bir hedef belirlememiz ve Bodrum’u geleceğe nasıl taşıyacağız ve hangi disiplin içinde yürüyeceğimize bakmamız lazım. Bir oturup nefes almamız lazım, bu kadar inşaat bu kadar çok yeni şeyler Bodrum’a yarar mı getiriyor yoksa zarar mı getiriyor? Benim yetkim olsan şu anda imarla ilgili kısmı durdurur bir oh derim. Burada ranta dönük büyük bir hareket var. Bu Bodrum’a yarar mı getiriyor, zarar mı getiriyor? Bodrum’a gelen göçlerin içinde çok değerli birikimli Bodrumlu hemşerisi olmuş nitelikli insanlar var. Ama bunun yanında ranta dönük hareket eden, nereden daha çok para kazanırım diyen kesim de var.”