https://sputniknews.com.tr/20221008/avrupadaki-enerji-krizi-saglik-turizminde-yasli-nufusun-rotasini-turkiyeye-cevirebilir-1062095915.html

'Avrupa'daki enerji krizi, sağlık turizminde yaşlı nüfusun rotasını Türkiye'ye çevirebilir'

'Avrupa'daki enerji krizi, sağlık turizminde yaşlı nüfusun rotasını Türkiye'ye çevirebilir'

Sağlıkta Kalite İçin İnovasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Türkiye; gelişmiş sağlık hizmeti, hastaneleri, otelleri ve kaliteli sağlık... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T13:27+0300

2022-10-08T13:27+0300

2022-10-08T13:27+0300

avrupa'da enerji krizi

türkiye

avrupa

hollanda

tatil

danimarka

belçika

yaşlı

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Sağlıkta Kalite İçin İnovasyon Derneği (SAKİD) Başkanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizi nedeniyle Batılı ülkelerindeki yaşlıların kış ayında sağlık turizmi için Türkiye'yi tercih edebileceğini belirtti.Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi Başhekimi de olan Cantürk, dünyada turizmin büyüklüğünün yaklaşık 10 trilyon dolar olduğunu, bunun da 100 milyar dolarının sağlık turizminden geldiğini söyledi.Sağlık turizminin her geçen gün büyüdüğüne işaret eden Cantürk, Türkiye'ye sağlık turizmi için gelen yaklaşık 600-650 bin yabancı turistin, kişi başına ortalama 1500 dolar para harcadığını kaydetti.Bu miktarın Avrupa için çok yüksek bir meblağ olmadığını dile getiren Cantürk, ABD ve Avrupa'da sağlık hizmetlerinin yüksek rakamlara verildiğini aktardı.Cantürk, sağlık turizmiyle ülkenin önemli bir kazanç sağlayabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:'Geliri yaşlı turizmiyle de kışın şahlandırmak mümkün olabilir'Prof. Dr. Cantürk, Hollanda'nın her yıl yaklaşık 150 bin yaşlıyı iklimi sıcak ülkelere gönderdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa'da enerji krizi yaşandığına değinen Cantürk, "Hollanda, Danimarka ve Belçika'daki yaşlı nüfus, bu sene daha fazla sıcak ülkelere yönlenecek. Ancak sıcak ülkeler dediğimiz İspanya, Fransa, İtalya, bunlar da yine Rusya'dan enerji alarak enerji ihtiyaçlarını karşılayan ülkeler olduğu için bizim böyle bir fırsatımız olabilir. Bu fırsatı değerlendirmek; bu yıl, gelecek yıl ve daha sonraki yıllarda da daha fazla uygulanabilir, daha fazla sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.Cantürk, bunun sürdürülebilir olması için yaşlı bakımıyla ilgili eleman yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.Türkiye'nin hem otel olanakları hem de eğitim anlamında önemli bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Cantürk, "Avrupa'daki yaşlıların bu kışı, bundan sonraki kışları Türkiye'de geçirmesine imkan sağlanabilir. Böylelikle otellerimiz atıl kalmaz ve yeni bir iş imkanı, yeni bir gelir imkanı olarak karşımıza çıkar. Bu bir fırsattır." dedi.

hollanda

danimarka

belçika

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türkiye, avrupa, hollanda, tatil, danimarka, belçika, yaşlı