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Biden: Yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasayı Kongre'den geçirmeliyiz
Biden: Yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasayı Kongre'den geçirmeliyiz
ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam saatlerinde Kuzey Carolina'da yaşanan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından Kongre'ye, yarı otomatik... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T21:18+0300
2022-10-14T21:18+0300
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Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, Raleigh'te yaşamını kaybedenlerin yakınlarının ve yaralıların acısını en derinden hissediyoruz" ifadelerini kullandı.Olaya müdahale eden sağlık ve emniyet ekiplerine de teşekkürlerini sunan Biden, soruşturma sürecinde yerel yetkililerle yakından çalıştıklarını kaydetti.Biden, "Yeter artık. Bu silahlı saldırıların korkunç yükünü üstlenmek zorunda kalan çok fazla aileyle yas tuttuk. Eşleri, çocukları, anne, babaları ellerinden sonsuza dek koparılan çok fazla insan var. Sadece bu yıl, Uvalde ve Buffalo saldırılarından sonraki 5 ayda, çok fazla silahlı saldırı oldu ve çoğu haber bile olmadı" ifadelerini kullandı.Daha fazla can yanmaması için silah konusunda belli adımlar attığını belirten Biden, "Yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasayı Kongre'den geçirmeliyiz. Amerikan halkı, sokaklardaki silah savaşını bitirmek için sağduyulu davranmalı. Bu yasa zaten Temsilciler Meclisi'nden geçti, Senato da aynısını yapmalı. Bu yasayı hemen masama gönderin, ben de imzalayayım" çağrısında bulundu.Kuzey Carolina'da silahlı saldırıda 5 kişi öldüKuzey Carolina'ya bağlı Raleigh'te, dün, yürüyüş parkurunda ateş açan saldırgan, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişiyi öldürmüştü.Emniyet yetkilileri, Raleigh'te 5 kişiyi öldüren saldırganın saatlerce kaçtıktan sonra bir evde sıkıştırılıp yakalandığını bildirmişti.Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 2 yaralı ise hastaneye kaldırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/abdde-17-kisinin-olumune-neden-olan-okul-saldirgani-icin-juri-omur-boyu-hapis-istedi-1062290458.html
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abd, joe biden, silah, yasa
abd, joe biden, silah, yasa

Biden: Yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasayı Kongre'den geçirmeliyiz

21:18 14.10.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam saatlerinde Kuzey Carolina'da yaşanan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından Kongre'ye, yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını onaylama çağrısı yaptı.
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, Raleigh'te yaşamını kaybedenlerin yakınlarının ve yaralıların acısını en derinden hissediyoruz" ifadelerini kullandı.
Olaya müdahale eden sağlık ve emniyet ekiplerine de teşekkürlerini sunan Biden, soruşturma sürecinde yerel yetkililerle yakından çalıştıklarını kaydetti.
Biden, "Yeter artık. Bu silahlı saldırıların korkunç yükünü üstlenmek zorunda kalan çok fazla aileyle yas tuttuk. Eşleri, çocukları, anne, babaları ellerinden sonsuza dek koparılan çok fazla insan var. Sadece bu yıl, Uvalde ve Buffalo saldırılarından sonraki 5 ayda, çok fazla silahlı saldırı oldu ve çoğu haber bile olmadı" ifadelerini kullandı.
Daha fazla can yanmaması için silah konusunda belli adımlar attığını belirten Biden, "Yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasayı Kongre'den geçirmeliyiz. Amerikan halkı, sokaklardaki silah savaşını bitirmek için sağduyulu davranmalı. Bu yasa zaten Temsilciler Meclisi'nden geçti, Senato da aynısını yapmalı. Bu yasayı hemen masama gönderin, ben de imzalayayım" çağrısında bulundu.

Kuzey Carolina'da silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Kuzey Carolina'ya bağlı Raleigh'te, dün, yürüyüş parkurunda ateş açan saldırgan, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişiyi öldürmüştü.
Emniyet yetkilileri, Raleigh'te 5 kişiyi öldüren saldırganın saatlerce kaçtıktan sonra bir evde sıkıştırılıp yakalandığını bildirmişti.
Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 2 yaralı ise hastaneye kaldırılmıştı.
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