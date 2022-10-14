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Belbim'den sahte İstanbulkart sitelerine karşı uyarı
Belbim'den sahte İstanbulkart sitelerine karşı uyarı
İBB iştiraki Belbim, son zamanlarda açılan sahte sitelerle ilgili uyarılarda bulundu. Banka hesap bilgilerini ele geçirmeye amaçlayan saldırgan sitelerle... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T16:07+0300
2022-10-14T16:11+0300
istanbul büyükşehir belediyesi
türkiye
istanbulkart
uyarı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Belbim, günde ortalama 9 milyon kez kullanılan İstanbulkart ile ilgili önemli uyarıda bulundu. Sahte sitelerin, İstanbulkart’ın resmi adresini taklit ederek banka bilgilerini almak istediğini belirten Belbim, ilgili sitelerle yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.Yükleme işlemlerinin sadece İstanbulkart Mobil uygulaması ve www.istanbulkart.istanbul adresinden yapılabileceğinin altını çizen Belbim, uyarısında şu ifadeleri kullandı:“Sevgili İstanbullular,Son zamanlarda İstanbulkart adı kullanılarak sahte siteler açıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu siteler, İstanbulkart yükleme işlemleri adımlarını taklit ederek banka hesap bilgilerini ele geçirme amacı taşımaktadır. Kurumumuzun söz konusu sitelerle ilgisi bulunmamakta olup yasal işlemleri başlattığımızı duyurmak isteriz.İstanbulkart yükleme işlemlerini en güvenli şekilde İstanbulkart Mobil uygulamamızdan ve resmi web sitemiz www.istanbulkart.istanbul adresinden yapabilirsiniz. İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi kanallarımız dışında herhangi bir sitede kredi kartı numarası, şifre, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin girilmemesi kişisel güvenliğiniz açısından son derece önemlidir."
https://sputniknews.com.tr/20220821/kisisellestirilen-istanbulkart-ile-bakiyeler-koruma-altina-alinacak-1060202136.html
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istanbul büyükşehir belediyesi, istanbulkart, uyarı
istanbul büyükşehir belediyesi, istanbulkart, uyarı

Belbim'den sahte İstanbulkart sitelerine karşı uyarı

16:07 14.10.2022 (güncellendi: 16:11 14.10.2022)
© AAİstanbulkart
İstanbulkart - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AA
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İBB iştiraki Belbim, son zamanlarda açılan sahte sitelerle ilgili uyarılarda bulundu. Banka hesap bilgilerini ele geçirmeye amaçlayan saldırgan sitelerle ilgili yasal işlemleri başlatıldığını açıklayan Belbim, İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi site dışındaki adreslerle bilgi paylaşılmaması uyarısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Belbim, günde ortalama 9 milyon kez kullanılan İstanbulkart ile ilgili önemli uyarıda bulundu. Sahte sitelerin, İstanbulkart’ın resmi adresini taklit ederek banka bilgilerini almak istediğini belirten Belbim, ilgili sitelerle yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.
Yükleme işlemlerinin sadece İstanbulkart Mobil uygulaması ve www.istanbulkart.istanbul adresinden yapılabileceğinin altını çizen Belbim, uyarısında şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili İstanbullular,
Son zamanlarda İstanbulkart adı kullanılarak sahte siteler açıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu siteler, İstanbulkart yükleme işlemleri adımlarını taklit ederek banka hesap bilgilerini ele geçirme amacı taşımaktadır. Kurumumuzun söz konusu sitelerle ilgisi bulunmamakta olup yasal işlemleri başlattığımızı duyurmak isteriz.
İstanbulkart yükleme işlemlerini en güvenli şekilde İstanbulkart Mobil uygulamamızdan ve resmi web sitemiz www.istanbulkart.istanbul adresinden yapabilirsiniz. İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi kanallarımız dışında herhangi bir sitede kredi kartı numarası, şifre, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin girilmemesi kişisel güvenliğiniz açısından son derece önemlidir."
İstanbulkart - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
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