https://sputniknews.com.tr/20221014/belarusta-terorle-mucadele-operasyon-rejimi-ilan-edildi--1062292177.html
Belarus'ta terörle mücadele operasyon rejimi ilan edildi
Belarus'ta terörle mücadele operasyon rejimi ilan edildi
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, yaptığı açıklamada, ülkede terörle mücadele operasyon rejimi ilan edildiğini, ülkenin silahlı kuvvetleri ve özel... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T02:38+0300
2022-10-14T02:38+0300
2022-10-14T02:43+0300
dünya
belarus
terör
rejim
mücadele
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044952147_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_f146416a6546a8bde221f9b053999e1f.jpg
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, Polonya, Litvanya ve Ukrayna'nın Belarus radikalleri arasından militanları sabotaj ve benzeri terörist saldırılar düzenlemek ve ülkede askeri bir isyan organize etmek için eğittiğini söyledi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı, Devlet Güvenlik Komitesi'ne mevcut koşullar altında gerekli tüm terörle mücadele tedbirlerini alma talimatı verdi.Dışişleri Bakanı Vladimir Makei de Izvestia gazetesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:'Bugünlerde kimseye güvenilmeyeceğini' söyleyen Belaruslu bakan şöyle devam etti:"Bu nedenle tüm bu önlemler, işgalciler topraklarımızın bir metresine bile ayak basmasın diye Belarus halkının güvenliğini hedefliyor. Böyle bir sinyal yeterli bir yanıt olmadan bırakılmamalıdır. Ülkemizin güvenlik güçleri komşu ülkelerden gelebilecek her türlü provokasyona yanıt vermeye hazırdır."
https://sputniknews.com.tr/20221010/lukasenko-polonya-abdden-nukleer-silah-yerlestirmesini-talep-ediyor-1062158211.html
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044952147_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_219dc62501a5fc5430065d673ff7fad0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belarus, terör, rejim, mücadele
belarus, terör, rejim, mücadele
Belarus'ta terörle mücadele operasyon rejimi ilan edildi
02:38 14.10.2022 (güncellendi: 02:43 14.10.2022) Abone ol
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, yaptığı açıklamada, ülkede terörle mücadele operasyon rejimi ilan edildiğini, ülkenin silahlı kuvvetleri ve özel servislerinin komşu ülkelerden gelen her türlü provokasyona yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, Polonya, Litvanya ve Ukrayna'nın Belarus radikalleri arasından militanları sabotaj ve benzeri terörist saldırılar düzenlemek ve ülkede askeri bir isyan organize etmek için eğittiğini söyledi.
Pazartesi günü Cumhurbaşkanı, Devlet Güvenlik Komitesi'ne mevcut koşullar altında gerekli tüm terörle mücadele tedbirlerini alma talimatı verdi.
Dışişleri Bakanı Vladimir Makei de Izvestia gazetesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız güvenlik güçleriyle bir dizi görüşme yaptı ve bir terörle mücadele operasyon rejimi ilan edildi. Nitekim bazı komşu ülkelerin Belarus'un belirli bölgelerinin ele geçirilmesini de içeren provokasyonlar planladığı bilgisi elimize geçti."
'Bugünlerde kimseye güvenilmeyeceğini' söyleyen Belaruslu bakan şöyle devam etti:
"Bu nedenle tüm bu önlemler, işgalciler topraklarımızın bir metresine bile ayak basmasın diye Belarus halkının güvenliğini hedefliyor. Böyle bir sinyal yeterli bir yanıt olmadan bırakılmamalıdır. Ülkemizin güvenlik güçleri komşu ülkelerden gelebilecek her türlü provokasyona yanıt vermeye hazırdır."