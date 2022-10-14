https://sputniknews.com.tr/20221014/belarusta-terorle-mucadele-operasyon-rejimi-ilan-edildi--1062292177.html

Belarus'ta terörle mücadele operasyon rejimi ilan edildi

Belarus'ta terörle mücadele operasyon rejimi ilan edildi

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, yaptığı açıklamada, ülkede terörle mücadele operasyon rejimi ilan edildiğini, ülkenin silahlı kuvvetleri ve özel... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T02:38+0300

2022-10-14T02:38+0300

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mücadele

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, Polonya, Litvanya ve Ukrayna'nın Belarus radikalleri arasından militanları sabotaj ve benzeri terörist saldırılar düzenlemek ve ülkede askeri bir isyan organize etmek için eğittiğini söyledi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı, Devlet Güvenlik Komitesi'ne mevcut koşullar altında gerekli tüm terörle mücadele tedbirlerini alma talimatı verdi.Dışişleri Bakanı Vladimir Makei de Izvestia gazetesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:'Bugünlerde kimseye güvenilmeyeceğini' söyleyen Belaruslu bakan şöyle devam etti:"Bu nedenle tüm bu önlemler, işgalciler topraklarımızın bir metresine bile ayak basmasın diye Belarus halkının güvenliğini hedefliyor. Böyle bir sinyal yeterli bir yanıt olmadan bırakılmamalıdır. Ülkemizin güvenlik güçleri komşu ülkelerden gelebilecek her türlü provokasyona yanıt vermeye hazırdır."

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