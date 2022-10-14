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https://sputniknews.com.tr/20221014/ak-partili-hayati-yazicidan-basortusu-aciklamasi-24-maddeye-bir-cumle-yerlestirecegiz-1062294483.html
AK Partili Hayati Yazıcı’dan başörtüsü açıklaması: 24. maddeye bir cümle yerleştireceğiz
AK Partili Hayati Yazıcı’dan başörtüsü açıklaması: 24. maddeye bir cümle yerleştireceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Partili hukukçuların ve Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı anayasa değişikliği teklifi ile ilgili aile... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T07:20+0300
2022-10-14T07:20+0300
politika
türkiye
ak parti
hayati yazıcı
başörtüsü
anayasa değişikliği
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Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında, anayasa değişikliği teklifi üzerine değerlendirmelerde bulundu. 'Başörtüsü serbestisi' düzenlemesi için 'din ve vicdan özgürlüğünü' düzenleyen anayasanın 24. maddesine bir cümle ekleyerek teklifi TBMM’ye sunacaklarını açıklayan Yazıcı, teklif için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışından dönmesini bekleyeceklerini de kaydetti.Yazıcı, düzenlemenin seçimden önce çıkacağını söyledi. Mevcut anayasanın 41. maddesinde de aile ile ilgili düzenlemenin yer aldığını anımsatan Yazıcı, “Bu madde içerisinde ailenin kimlerden oluşacağı ve karı-kocanın haklarının neler olduğuna ilişkin bir cümleden ibaret düzenleme çalışması yapıyoruz. Başörtüsü konusu ile birlikte mi getirelim, farklı bir zamanda mı gelsin, bunu da ayrıca tartışıyoruz” diye konuştu.6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin Yazıcı, “Gözlemim Meral Akşener’in de aday olarak çıkabileceği yönünde” ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Kılıçdaroğlu, başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifini TBMM’ye sunacaklarını açıklamıştı.Ertesi gün CHP, “Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.Erdoğan ise partisinin grup toplantısında TBMM Başkanlığı’na başörtüsü ve kılık kıyafet konusunda yasal güvence sağlayan kanun teklifini sunan CHP'ye, "Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısında bulunmuştu.Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın çağrısına, "Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" yanıtını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221003/kilicdaroglu-bazi-seyler-yurek-ister-o-yurek-benim-yol-arkadaslarimda-var-1061913495.html
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türkiye, ak parti, hayati yazıcı, başörtüsü, anayasa değişikliği
türkiye, ak parti, hayati yazıcı, başörtüsü, anayasa değişikliği

AK Partili Hayati Yazıcı’dan başörtüsü açıklaması: 24. maddeye bir cümle yerleştireceğiz

07:20 14.10.2022
© AA / AK Parti Hayati Yazıcı
Hayati Yazıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AA / AK Parti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Partili hukukçuların ve Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı anayasa değişikliği teklifi ile ilgili aile düzenlemesinin, başörtüsü serbestisiyle birlikte mi, ayrı mı geleceğini tartıştıklarını açıkladı.
Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında, anayasa değişikliği teklifi üzerine değerlendirmelerde bulundu. 'Başörtüsü serbestisi' düzenlemesi için 'din ve vicdan özgürlüğünü' düzenleyen anayasanın 24. maddesine bir cümle ekleyerek teklifi TBMM’ye sunacaklarını açıklayan Yazıcı, teklif için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışından dönmesini bekleyeceklerini de kaydetti.
Yazıcı, düzenlemenin seçimden önce çıkacağını söyledi. Mevcut anayasanın 41. maddesinde de aile ile ilgili düzenlemenin yer aldığını anımsatan Yazıcı, “Bu madde içerisinde ailenin kimlerden oluşacağı ve karı-kocanın haklarının neler olduğuna ilişkin bir cümleden ibaret düzenleme çalışması yapıyoruz. Başörtüsü konusu ile birlikte mi getirelim, farklı bir zamanda mı gelsin, bunu da ayrıca tartışıyoruz” diye konuştu.
6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin Yazıcı, “Gözlemim Meral Akşener’in de aday olarak çıkabileceği yönünde” ifadelerini kullandı.
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POLİTİKA
Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü açıklaması': Yarın itibarıyla kanun teklifimizi TBMM'ye sunuyoruz
3 Ekim, 21:07
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Kılıçdaroğlu, başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifini TBMM’ye sunacaklarını açıklamıştı.
Ertesi gün CHP, “Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.
Erdoğan ise partisinin grup toplantısında TBMM Başkanlığı’na başörtüsü ve kılık kıyafet konusunda yasal güvence sağlayan kanun teklifini sunan CHP'ye, "Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısında bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın çağrısına, "Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" yanıtını vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
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Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması: 'Bu temel hakkı anayasal güvence altına alacağız'
10 Ekim, 14:30
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