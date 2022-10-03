https://sputniknews.com.tr/20221003/kilicdaroglu-bazi-seyler-yurek-ister-o-yurek-benim-yol-arkadaslarimda-var-1061913495.html

Kılıçdaroğlu: Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var

Kılıçdaroğlu: Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var

'Bu akşam saat 21.00'de buluşalım' çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Bazı... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T21:07+0300

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kemal kılıçdaroğlu

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir videolu mesaj yayınladı. "Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, videoda şunları açıkladı:"Biliyorsunuz, uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık ülkenin geleceğine güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var. Ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum.Helalleşme, aslında tam da bu. Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kamplaştırdılar. Adeta düşmanlaştırdılar. Oysa, devlet yaraları kapatacak ki, millet olarak dünya ile rekabete odaklanalım, büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü artıracak. Her adım huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Bunu için ben ucu nereye varacaksa varsın, bu yaraları kapatmaya kararlıyım.Biliyorsunuz geçen hafta yol arkadaşlarıma 'Yanımda mısınız?' diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, cüret istiyor, gönül istiyor, gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor."Özetle bu yol, yürek istiyor. Siyaseten büyük yürek istiyor. Türkiye'yi barıştırma yolu zor ve engebeli bir yol. Ve bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı.Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu, devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız.Yarın itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi, grup toplantısından hemen sonra, TBMM'ye sunacağız. CHP Grubu, eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır.Saray'ın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak. Türkiye'nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye'nin birçok kanayan yarasını kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok.Ve sevgili halkım; bu zor ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum, iyi akşamlar."

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kemal kılıçdaroğlu