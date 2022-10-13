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https://sputniknews.com.tr/20221013/yeni-dolandiricilik-yontemi-olmayan-kargoya-imza-attirmak-1062266135.html
Yeni dolandırıcılık yöntemi: Olmayan kargoya imza attırmak
Yeni dolandırıcılık yöntemi: Olmayan kargoya imza attırmak
Dolandırıcıların olmayan kargo karşılığında imza attırarak vatandaşları dolandırmaya devam ettiğini belirten Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T13:59+0300
2022-10-13T13:59+0300
türkiye
dolandırıcılık
kargo
imza
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Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların kargo varmış gibi tüketicilere imza attırıp dolandırdığını belirterek, bu tür durumlara karşı bir kez daha uyardı.Dolandırıcıların yöntemini anlatan Gündüz, “Burada size bir kitap geldi, getiren şahıs şuraya ‘imza atacaksın’ dediği zaman alan vatandaşımız imzalıyor. Dolayısı ile bu imza atılırken tüketicilerimizin, bilhassa da yaşlılarımızın bunun farkına varması lazım. Hangi ürün gelirse gelsin imzadan vatandaşlarımızın kaçınmasını istiyoruz. Bu çok önemlidir. Bundan kaçınmazsak sonucu yargıya kalıyor. Bu davalar sonra çok uzuyor” dedi.‘Hiçbir kargo şirketinin iade ücreti bedeli altında icraya verme yetkisi yoktur’Sipariş verilip daha sonra sipariş veren tarafından alınmayan kargolar hakkında da çok dolandırıcılık olayının yaşandığını belirten Gündüz, “Siz bu siparişi almamışsınız ama kargo şirketi masrafı sizden almaya çalışıyor. Sonra vatandaşlarımızı avukatlık bürosundan arıyorlarmış gibi tacizde bulunuyorlar. Kargo gönderim ücretini ödemezseniz icraya verilecek gibi şeyler söylüyorlar. Burada tüketicilerimiz çok rahat olsunlar, hiçbir şekilde en azından 2024 yılına kadar hangi kargo gelirse gelsin, almadığınız taktirde iade olsa dahi hiçbir kargo şirketi iade ücreti bedeli altında icraya verme yetkisi yoktur. Bunlara kesinlikle dikkat edelim, kanmayalım. İnsanlar bilmedikleri için korkuyorlar” sözlerine yer verdi.‘Aradaki fiyat farkı kendilerine ödenecektir’Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde firmaların stokta yok söylemlerini de değerlendiren Gündüz, “En çok şikayet aldığımız konulardan bir tanesi de budur. Ürün sipariş ediyorsunuz, birkaç gün geçtikten sonra size ürünün stokta olmadığı söyleniyor. Paranızı iade edeceklerini belirtiyorlar. Ama siz internet sitesine girdiğiniz zaman o ürünün olduğunu ve fiyatının arttığını görüyorsunuz. Fiyatı artan ürünü sipariş etsinler, daha önceki fiyatından o ürünün fotoğrafını çeksinler. Yeni aldıkları ürünü fotoğraflar ile birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne göndersinler, internet üzerinden de başvuru yapabilirler. Aradaki fiyat farkı kendilerine ödenecektir” diye konuştu.‘Ekspertizlerin TSE belgeli olması lazım’Vatandaşları aldıkları ikinci el otomobillere karşı da uyaran Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:
https://sputniknews.com.tr/20220915/260-kisiyi-kargonuz-sebebiyle-olusan-zarardan-dolayi-icra-takibi-baslatilacaktir-diye-kandirdilar-1061213352.html
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dolandırıcılık, kargo, imza
dolandırıcılık, kargo, imza

Yeni dolandırıcılık yöntemi: Olmayan kargoya imza attırmak

13:59 13.10.2022
© Fotoğraf : TwitterKargo, posta
Kargo, posta - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Dolandırıcıların olmayan kargo karşılığında imza attırarak vatandaşları dolandırmaya devam ettiğini belirten Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, “Bu imza atılırken tüketicilerimizin, bilhassa da yaşlılarımızın bunun farkına varması lazım. Hangi ürün gelirse gelsin imzadan vatandaşlarımızın kaçınmasını istiyoruz" dedi.
Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların kargo varmış gibi tüketicilere imza attırıp dolandırdığını belirterek, bu tür durumlara karşı bir kez daha uyardı.
Dolandırıcıların yöntemini anlatan Gündüz, “Burada size bir kitap geldi, getiren şahıs şuraya ‘imza atacaksın’ dediği zaman alan vatandaşımız imzalıyor. Dolayısı ile bu imza atılırken tüketicilerimizin, bilhassa da yaşlılarımızın bunun farkına varması lazım. Hangi ürün gelirse gelsin imzadan vatandaşlarımızın kaçınmasını istiyoruz. Bu çok önemlidir. Bundan kaçınmazsak sonucu yargıya kalıyor. Bu davalar sonra çok uzuyor” dedi.

‘Hiçbir kargo şirketinin iade ücreti bedeli altında icraya verme yetkisi yoktur’

Sipariş verilip daha sonra sipariş veren tarafından alınmayan kargolar hakkında da çok dolandırıcılık olayının yaşandığını belirten Gündüz, “Siz bu siparişi almamışsınız ama kargo şirketi masrafı sizden almaya çalışıyor. Sonra vatandaşlarımızı avukatlık bürosundan arıyorlarmış gibi tacizde bulunuyorlar. Kargo gönderim ücretini ödemezseniz icraya verilecek gibi şeyler söylüyorlar. Burada tüketicilerimiz çok rahat olsunlar, hiçbir şekilde en azından 2024 yılına kadar hangi kargo gelirse gelsin, almadığınız taktirde iade olsa dahi hiçbir kargo şirketi iade ücreti bedeli altında icraya verme yetkisi yoktur. Bunlara kesinlikle dikkat edelim, kanmayalım. İnsanlar bilmedikleri için korkuyorlar” sözlerine yer verdi.

‘Aradaki fiyat farkı kendilerine ödenecektir’

Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde firmaların stokta yok söylemlerini de değerlendiren Gündüz, “En çok şikayet aldığımız konulardan bir tanesi de budur. Ürün sipariş ediyorsunuz, birkaç gün geçtikten sonra size ürünün stokta olmadığı söyleniyor. Paranızı iade edeceklerini belirtiyorlar. Ama siz internet sitesine girdiğiniz zaman o ürünün olduğunu ve fiyatının arttığını görüyorsunuz. Fiyatı artan ürünü sipariş etsinler, daha önceki fiyatından o ürünün fotoğrafını çeksinler. Yeni aldıkları ürünü fotoğraflar ile birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne göndersinler, internet üzerinden de başvuru yapabilirler. Aradaki fiyat farkı kendilerine ödenecektir” diye konuştu.

‘Ekspertizlerin TSE belgeli olması lazım’

Vatandaşları aldıkları ikinci el otomobillere karşı da uyaran Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:
“Biz bir öneri getirmiştik, bunu zor da olsa kabul ettirdik. Galericiler aracını satıyorsa ekspertizini de beraber yaptıracak. Fakat bu daha sonra kötü niyete döndü. Ekspertizlerin TSE belgeli olması lazım. Ekspertiz ücreti tüketiciye aittir. Satıcının belirttiği durumların dışında beklenmedik bir sorun ortaya çıkarsa ekspertiz satıcıya aittir. Vatandaşlar araç sahibinin garanti ettiği durumlar hakkında sözleşme yapsınlar. Vatandaşlarımızın tüm işlemlerini belgeli yapması gerekir. Herkes belgeden kaçınıyor. Bütün ödemeler bankalardan olacak.”
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