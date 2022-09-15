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https://sputniknews.com.tr/20220915/260-kisiyi-kargonuz-sebebiyle-olusan-zarardan-dolayi-icra-takibi-baslatilacaktir-diye-kandirdilar-1061213352.html
260 kişiyi, 'Kargonuz sebebiyle oluşan zarardan dolayı icra takibi başlatılacaktır' diye kandırdılar
260 kişiyi, 'Kargonuz sebebiyle oluşan zarardan dolayı icra takibi başlatılacaktır' diye kandırdılar
4 ilde 260 kişiyi telefon üzerinden dolandırarak 1 milyon 500 bin lira vurgun yapan suç örgütüne jandarma tarafından Elazığ merkezli operasyon düzenledi... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T09:55+0300
2022-09-15T09:55+0300
türkiye
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
kargo
icra
polis
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarının peşine düştü.Dolandırıcılar, ‘Teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızda oluşan zarardan dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır en kısa sürede iletişime geçiniz' içerikli mesaj göndererek dönüş yapan mağdurlara kendilerini uzlaştırmacı, avukat, kamu görevlisi olarak tanıttı.Jandarma ekipleri telefon dolandırıcılarına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda Elazığ merkezli İstanbul, Antalya ve Bingöl’de ikamet eden şüphelilerin adreslerini tespit etti.Jandarma ekiplerince 260 mağdurdan 1 milyon 500 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon planlandı.Tespit edilen adreslere operasyon yapılarak 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 55 adet cep telefonu, 66 adet sim kart , 12 adet hafıza kartı, 10 adet USB bellek, 18 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet 7.62 çapında fişek ele geçirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220914/siber-dolandiricilarin-yeni-yontemi-sahte-is-teklifleri-1061172768.html
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dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, kargo, icra, polis
dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, kargo, icra, polis

260 kişiyi, 'Kargonuz sebebiyle oluşan zarardan dolayı icra takibi başlatılacaktır' diye kandırdılar

09:55 15.09.2022
© İHA / KAMİL CANKILIÇ260 kişiyi, 'Kargonuz sebebiyle oluşan zarardan dolayı icra takibi başlatılacaktır' diye kandırdılar
260 kişiyi, 'Kargonuz sebebiyle oluşan zarardan dolayı icra takibi başlatılacaktır' diye kandırdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© İHA / KAMİL CANKILIÇ
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4 ilde 260 kişiyi telefon üzerinden dolandırarak 1 milyon 500 bin lira vurgun yapan suç örgütüne jandarma tarafından Elazığ merkezli operasyon düzenledi. Operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarının peşine düştü.
Dolandırıcılar, ‘Teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızda oluşan zarardan dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır en kısa sürede iletişime geçiniz' içerikli mesaj göndererek dönüş yapan mağdurlara kendilerini uzlaştırmacı, avukat, kamu görevlisi olarak tanıttı.
Jandarma ekipleri telefon dolandırıcılarına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda Elazığ merkezli İstanbul, Antalya ve Bingöl’de ikamet eden şüphelilerin adreslerini tespit etti.
Jandarma ekiplerince 260 mağdurdan 1 milyon 500 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon planlandı.

Tespit edilen adreslere operasyon yapılarak 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 55 adet cep telefonu, 66 adet sim kart , 12 adet hafıza kartı, 10 adet USB bellek, 18 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet 7.62 çapında fişek ele geçirdi.
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