https://sputniknews.com.tr/20221013/ukrayna-disisleri-bakanindan-itiraf-kirim-ve-belgoroddaki-saldirilari-biz-yaptik-1062274475.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan itiraf: 'Kırım ve Belgorod'daki saldırıları biz yaptık'
Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan itiraf: 'Kırım ve Belgorod'daki saldırıları biz yaptık'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, kendilerini ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul olarak tanıtan Rus telefon şakacıları Vovan ve Leksus ile... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T16:58+0300
2022-10-13T16:58+0300
2022-10-13T16:58+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
telefon şakası
kırım
belgorod
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'Vovan ve Leksus' takma adlı Rus telefon şakacıları Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, bu kez Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'yı hedef aldı.Kendilerini ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul olarak tanıtan şakacılar, Kuleba'ya bir dizi soru yöneltti.Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıya ilişkin soruyu yanıtlayan Kuleba, "Kırım acil bir operasyonel hedef değil. Fakat bana Kırım'da veya Belgorod'da bir şeyleri kimin havaya uçurduğunu sorarsanız, özel olarak size şunu söylerim, evet, biziz" ifadelerini kullandı.Bakan, Kiev'in 'başta ABD ve İngiltere olmak üzere ortaklarla yakın işbirliği içinde' ülkenin güneyinde bir karşı saldırı hazırladığını da itiraf etti.Komedyenler daha önce ABD ve Avrupalı çok sayıda üst düzey yetkili ve siyasetçiyle görüşme yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221010/bm-kirim-koprusune-yonelik-saldiri-savas-tirmandirmasidir-1062166097.html
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rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, telefon şakası, kırım, belgorod
rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, telefon şakası, kırım, belgorod
Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan itiraf: 'Kırım ve Belgorod'daki saldırıları biz yaptık'
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, kendilerini ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul olarak tanıtan Rus telefon şakacıları Vovan ve Leksus ile yaptığı görüşmede, "Kırım'da veya Belgorod'da bir şeyi kimin havaya uçurduğunu sorarsanız, özel olarak size şunu söylerim, evet, biziz" dedi.
'Vovan ve Leksus' takma adlı Rus telefon şakacıları Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, bu kez Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'yı hedef aldı.
Kendilerini ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul olarak tanıtan şakacılar, Kuleba'ya bir dizi soru yöneltti.
Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıya ilişkin soruyu yanıtlayan Kuleba, "Kırım acil bir operasyonel hedef değil. Fakat bana Kırım'da veya Belgorod'da bir şeyleri kimin havaya uçurduğunu sorarsanız, özel olarak size şunu söylerim, evet, biziz" ifadelerini kullandı.
Bakan, Kiev'in 'başta ABD ve İngiltere olmak üzere ortaklarla yakın işbirliği içinde' ülkenin güneyinde bir karşı saldırı hazırladığını da itiraf etti.
Komedyenler daha önce ABD ve Avrupalı çok sayıda üst düzey yetkili ve siyasetçiyle görüşme yapmıştı.