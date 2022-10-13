https://sputniknews.com.tr/20221013/ukrayna-disisleri-bakanindan-itiraf-kirim-ve-belgoroddaki-saldirilari-biz-yaptik-1062274475.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan itiraf: 'Kırım ve Belgorod'daki saldırıları biz yaptık'

Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan itiraf: 'Kırım ve Belgorod'daki saldırıları biz yaptık'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, kendilerini ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul olarak tanıtan Rus telefon şakacıları Vovan ve Leksus ile... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T16:58+0300

2022-10-13T16:58+0300

2022-10-13T16:58+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

telefon şakası

kırım

belgorod

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053407550_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_aca3a7510398f2d619688252f8772018.jpg

'Vovan ve Leksus' takma adlı Rus telefon şakacıları Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, bu kez Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'yı hedef aldı.Kendilerini ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul olarak tanıtan şakacılar, Kuleba'ya bir dizi soru yöneltti.Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıya ilişkin soruyu yanıtlayan Kuleba, "Kırım acil bir operasyonel hedef değil. Fakat bana Kırım'da veya Belgorod'da bir şeyleri kimin havaya uçurduğunu sorarsanız, özel olarak size şunu söylerim, evet, biziz" ifadelerini kullandı.Bakan, Kiev'in 'başta ABD ve İngiltere olmak üzere ortaklarla yakın işbirliği içinde' ülkenin güneyinde bir karşı saldırı hazırladığını da itiraf etti.Komedyenler daha önce ABD ve Avrupalı çok sayıda üst düzey yetkili ve siyasetçiyle görüşme yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221010/bm-kirim-koprusune-yonelik-saldiri-savas-tirmandirmasidir-1062166097.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, telefon şakası, kırım, belgorod