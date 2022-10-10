https://sputniknews.com.tr/20221010/bm-kirim-koprusune-yonelik-saldiri-savas-tirmandirmasidir-1062166097.html

BM: Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı savaş tırmandırmasıdır

BM: Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı savaş tırmandırmasıdır

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Kırım Köprüsü’ndeki patlamanın savaş tırmandırması olduğunu belirtti. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

birleşmiş milletler (bm)

kırım

saldırı

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Dujarric, RIA Novosti haber ajansının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in neden Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıya tepki vermediği sorusuna, “Hafta sonu ve akabinde gördüklerimiz tırmandırma. Bu kabul edilemez. Savaşın başından itibaren giderek şiddetlenen bir eğilim görüyoruz. Sivil altyapıya saldırılar. Bunlar, birçok yerde masum sivilleri etkiliyor. Bu da kabul edilemez” dedi.Dujarric, yaşananlarla ilgili her gün açıklama yapmamalarının, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara karşı olmadıkları anlamına gelmediğini kaydetti.

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birleşmiş milletler (bm), kırım, saldırı