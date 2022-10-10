https://sputniknews.com.tr/20221010/bm-kirim-koprusune-yonelik-saldiri-savas-tirmandirmasidir-1062166097.html
BM: Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı savaş tırmandırmasıdır
BM: Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı savaş tırmandırmasıdır
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Kırım Köprüsü’ndeki patlamanın savaş tırmandırması olduğunu belirtti. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T22:03+0300
2022-10-10T22:03+0300
2022-10-10T22:03+0300
ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
kırım
saldırı
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Dujarric, RIA Novosti haber ajansının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in neden Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıya tepki vermediği sorusuna, “Hafta sonu ve akabinde gördüklerimiz tırmandırma. Bu kabul edilemez. Savaşın başından itibaren giderek şiddetlenen bir eğilim görüyoruz. Sivil altyapıya saldırılar. Bunlar, birçok yerde masum sivilleri etkiliyor. Bu da kabul edilemez” dedi.Dujarric, yaşananlarla ilgili her gün açıklama yapmamalarının, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara karşı olmadıkları anlamına gelmediğini kaydetti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
birleşmiş milletler (bm), kırım, saldırı
birleşmiş milletler (bm), kırım, saldırı
BM: Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı savaş tırmandırmasıdır
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Kırım Köprüsü’ndeki patlamanın savaş tırmandırması olduğunu belirtti.
Dujarric, RIA Novosti haber ajansının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in neden Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıya tepki vermediği sorusuna, “Hafta sonu ve akabinde gördüklerimiz tırmandırma. Bu kabul edilemez. Savaşın başından itibaren giderek şiddetlenen bir eğilim görüyoruz. Sivil altyapıya saldırılar. Bunlar, birçok yerde masum sivilleri etkiliyor. Bu da kabul edilemez” dedi.
Dujarric, yaşananlarla ilgili her gün açıklama yapmamalarının, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara karşı olmadıkları anlamına gelmediğini kaydetti.