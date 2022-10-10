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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/bm-kirim-koprusune-yonelik-saldiri-savas-tirmandirmasidir-1062166097.html
BM: Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı savaş tırmandırmasıdır
BM: Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı savaş tırmandırmasıdır
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Kırım Köprüsü’ndeki patlamanın savaş tırmandırması olduğunu belirtti. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T22:03+0300
2022-10-10T22:03+0300
ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
kırım
saldırı
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Dujarric, RIA Novosti haber ajansının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in neden Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıya tepki vermediği sorusuna, “Hafta sonu ve akabinde gördüklerimiz tırmandırma. Bu kabul edilemez. Savaşın başından itibaren giderek şiddetlenen bir eğilim görüyoruz. Sivil altyapıya saldırılar. Bunlar, birçok yerde masum sivilleri etkiliyor. Bu da kabul edilemez” dedi.Dujarric, yaşananlarla ilgili her gün açıklama yapmamalarının, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara karşı olmadıkları anlamına gelmediğini kaydetti.
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birleşmiş milletler (bm), kırım, saldırı
birleşmiş milletler (bm), kırım, saldırı

BM: Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı savaş tırmandırmasıdır

22:03 10.10.2022
© Пресс-служба Следственного комитета РФ / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü - patlama
Kırım Köprüsü - patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© Пресс-служба Следственного комитета РФ
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Kırım Köprüsü’ndeki patlamanın savaş tırmandırması olduğunu belirtti.
Dujarric, RIA Novosti haber ajansının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in neden Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıya tepki vermediği sorusuna, “Hafta sonu ve akabinde gördüklerimiz tırmandırma. Bu kabul edilemez. Savaşın başından itibaren giderek şiddetlenen bir eğilim görüyoruz. Sivil altyapıya saldırılar. Bunlar, birçok yerde masum sivilleri etkiliyor. Bu da kabul edilemez” dedi.
Dujarric, yaşananlarla ilgili her gün açıklama yapmamalarının, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara karşı olmadıkları anlamına gelmediğini kaydetti.
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