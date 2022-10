https://sputniknews.com.tr/20221013/rusyadan-abdye-yanit-petrolumuze-tavan-fiyat-uygulayan-ulkelere-petrol-tedarik-etmeyecegiz--1062268216.html

Rusya'dan ABD'ye yanıt: Petrolümüze tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğiz

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceklerini belirtti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Rus petrolü için 60 dolarlık tavan fiyat uygulanmasını önermesini değerlendiren Novak, "Bu rakamın nasıl elde edildiğini anlamıyoruz, istedikleri her şeyi söyleyebilirler. Fiyat, arz ve talep dengesine göre piyasa tarafından belirlenmelidir" dedi. Rusya'nın tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğini vurgulayan Novak, Batı'nın tavan fiyat uygulamasının diğer tedarikçilere ve hatta küresel ticarete her an uygulanabilecek kötü bir emsal olduğunun altını çizdi. Yellen, Rus petrolüne uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını iddia etmişti.

