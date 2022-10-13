Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/rusyadan-abdye-yanit-petrolumuze-tavan-fiyat-uygulayan-ulkelere-petrol-tedarik-etmeyecegiz--1062268216.html
Rusya'dan ABD'ye yanıt: Petrolümüze tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğiz
Rusya'dan ABD'ye yanıt: Petrolümüze tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğiz
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceklerini belirtti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T14:55+0300
2022-10-13T14:55+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
abd
novak
janet yellen
petrol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052925046_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_385dda307391afb5fec550c699515d0b.jpg
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Rus petrolü için 60 dolarlık tavan fiyat uygulanmasını önermesini değerlendiren Novak, "Bu rakamın nasıl elde edildiğini anlamıyoruz, istedikleri her şeyi söyleyebilirler. Fiyat, arz ve talep dengesine göre piyasa tarafından belirlenmelidir" dedi. Rusya'nın tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğini vurgulayan Novak, Batı'nın tavan fiyat uygulamasının diğer tedarikçilere ve hatta küresel ticarete her an uygulanabilecek kötü bir emsal olduğunun altını çizdi. Yellen, Rus petrolüne uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221013/abd-rus-petrolune-60-dolarlik-tavan-fiyat-moskovanin-enerji-gelirlerini-azaltmak-icin-yeterli-1062255957.html
rusya
novak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052925046_98:0:746:486_1920x0_80_0_0_939b4185ec305b090d63c164805a446e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, novak, janet yellen, petrol
rusya, abd, novak, janet yellen, petrol

Rusya'dan ABD'ye yanıt: Petrolümüze tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğiz

14:55 13.10.2022
© AAPetrol - TPAO - Rafineri - Arama
Petrol - TPAO - Rafineri - Arama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceklerini belirtti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Rus petrolü için 60 dolarlık tavan fiyat uygulanmasını önermesini değerlendiren Novak, "Bu rakamın nasıl elde edildiğini anlamıyoruz, istedikleri her şeyi söyleyebilirler. Fiyat, arz ve talep dengesine göre piyasa tarafından belirlenmelidir" dedi.
Rusya'nın tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğini vurgulayan Novak, Batı'nın tavan fiyat uygulamasının diğer tedarikçilere ve hatta küresel ticarete her an uygulanabilecek kötü bir emsal olduğunun altını çizdi.
Yellen, Rus petrolüne uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını iddia etmişti.
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
Ukrayna krizi
ABD: Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli
10:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала