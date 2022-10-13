https://sputniknews.com.tr/20221013/rusyadan-abdye-yanit-petrolumuze-tavan-fiyat-uygulayan-ulkelere-petrol-tedarik-etmeyecegiz--1062268216.html
Rusya'dan ABD'ye yanıt: Petrolümüze tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğiz
Rusya'dan ABD'ye yanıt: Petrolümüze tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğiz
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceklerini belirtti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T14:55+0300
2022-10-13T14:55+0300
2022-10-13T14:55+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
abd
novak
janet yellen
petrol
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Rus petrolü için 60 dolarlık tavan fiyat uygulanmasını önermesini değerlendiren Novak, "Bu rakamın nasıl elde edildiğini anlamıyoruz, istedikleri her şeyi söyleyebilirler. Fiyat, arz ve talep dengesine göre piyasa tarafından belirlenmelidir" dedi. Rusya'nın tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğini vurgulayan Novak, Batı'nın tavan fiyat uygulamasının diğer tedarikçilere ve hatta küresel ticarete her an uygulanabilecek kötü bir emsal olduğunun altını çizdi. Yellen, Rus petrolüne uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221013/abd-rus-petrolune-60-dolarlik-tavan-fiyat-moskovanin-enerji-gelirlerini-azaltmak-icin-yeterli-1062255957.html
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rusya, abd, novak, janet yellen, petrol
rusya, abd, novak, janet yellen, petrol
Rusya'dan ABD'ye yanıt: Petrolümüze tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğiz
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceklerini belirtti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Rus petrolü için 60 dolarlık tavan fiyat uygulanmasını önermesini değerlendiren Novak, "Bu rakamın nasıl elde edildiğini anlamıyoruz, istedikleri her şeyi söyleyebilirler. Fiyat, arz ve talep dengesine göre piyasa tarafından belirlenmelidir" dedi.
Rusya'nın tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğini vurgulayan Novak, Batı'nın tavan fiyat uygulamasının diğer tedarikçilere ve hatta küresel ticarete her an uygulanabilecek kötü bir emsal olduğunun altını çizdi.
Yellen, Rus petrolüne uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını iddia etmişti.