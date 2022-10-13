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https://sputniknews.com.tr/20221013/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-rusya-tavan-fiyat-uygulayan-ulkelere-petrol-vermeyecek-1062282381.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol vermeyecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol vermeyecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın tavan fiyat uygulayacak ülkelere ne varil başına 60 dolar ne de başka bir fiyata petrol tedarik... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T21:50+0300
2022-10-13T21:51+0300
dünya
rusya
aleksandr novak
rossiya 1
doğalgaz
petrol
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Novak, “Rusya ne olursa olsun tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol tedarik etmeyecek, ne 60 dolara ne de başka bir fiyata. Bu piyasa araçlarına müdahaledir. Piyasa koşullarında çalışmaya hazır tüketicilerle çalışmaya hazırız" dedi.Daha önce ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın petrol ihracatında varil başına 60 dolar seviyesindeki bir üst fiyat sınırının Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221013/rusyadan-abdye-yanit-petrolumuze-tavan-fiyat-uygulayan-ulkelere-petrol-tedarik-etmeyecegiz--1062268216.html
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rusya, aleksandr novak, rossiya 1, doğalgaz, petrol, janet yellen
rusya, aleksandr novak, rossiya 1, doğalgaz, petrol, janet yellen

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol vermeyecek

21:50 13.10.2022 (güncellendi: 21:51 13.10.2022)
© Sputnik / Григорий СысоевAleksandr Novak
Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın tavan fiyat uygulayacak ülkelere ne varil başına 60 dolar ne de başka bir fiyata petrol tedarik etmeyeceğini söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Novak, “Rusya ne olursa olsun tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol tedarik etmeyecek, ne 60 dolara ne de başka bir fiyata. Bu piyasa araçlarına müdahaledir. Piyasa koşullarında çalışmaya hazır tüketicilerle çalışmaya hazırız" dedi.
Daha önce ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın petrol ihracatında varil başına 60 dolar seviyesindeki bir üst fiyat sınırının Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını ifade etmişti.
Petrol - TPAO - Rafineri - Arama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
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