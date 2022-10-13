https://sputniknews.com.tr/20221013/medipol-basaksehir-konferans-liginde-gruptan-cikmayi-garantiledi--1062283827.html
Medipol Başakşehir, Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi
Medipol Başakşehir, Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 karşılaşmayla başladı. A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T22:33+0300
2022-10-13T22:33+0300
2022-10-13T22:33+0300
spor
başakşehir
medipol başakşehir
uefa konferans ligi
grup
maç
özet
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda A, C, D, E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:A GrubuMedipol Başakşehir - RFS (Letonya): 3-0Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya): 5-1C GrubuAustria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-1D GrubuPartizan (Sırbistan) - Köln (Almanya): 2-0E GrubuApollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0F GrubuDjurgarden (İsveç) - Gent (Belçika): 4-2G GrubuCFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0H GrubuSlovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre): 3-3
https://sputniknews.com.tr/20221013/fenerbahce-larnaca-deplasmaninda-gruptan-cikmayi-garantiledi--1062282276.html
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başakşehir, medipol başakşehir, uefa konferans ligi, grup, maç, özet
başakşehir, medipol başakşehir, uefa konferans ligi, grup, maç, özet
Medipol Başakşehir, Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 karşılaşmayla başladı. A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı başardı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda A, C, D, E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.
A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.
TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Medipol Başakşehir - RFS (Letonya): 3-0
Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya): 5-1
C Grubu
Austria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-1
D Grubu
Partizan (Sırbistan) - Köln (Almanya): 2-0
E Grubu
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0
F Grubu
Djurgarden (İsveç) - Gent (Belçika): 4-2
G Grubu
CFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0
H Grubu
Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre): 3-3