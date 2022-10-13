Türkiye
SON DAKİKA I İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221013/medipol-basaksehir-konferans-liginde-gruptan-cikmayi-garantiledi--1062283827.html
Medipol Başakşehir, Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi
Medipol Başakşehir, Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 karşılaşmayla başladı. A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T22:33+0300
2022-10-13T22:33+0300
spor
başakşehir
medipol başakşehir
uefa konferans ligi
grup
maç
özet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1062284032_0:0:751:423_1920x0_80_0_0_8fe7ef06cdbd47becf39b867cc8976bf.jpg
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda A, C, D, E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:A GrubuMedipol Başakşehir - RFS (Letonya): 3-0Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya): 5-1C GrubuAustria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-1D GrubuPartizan (Sırbistan) - Köln (Almanya): 2-0E GrubuApollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0F GrubuDjurgarden (İsveç) - Gent (Belçika): 4-2G GrubuCFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0H GrubuSlovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre): 3-3
https://sputniknews.com.tr/20221013/fenerbahce-larnaca-deplasmaninda-gruptan-cikmayi-garantiledi--1062282276.html
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1062284032_0:0:735:551_1920x0_80_0_0_705e3cc234338c8f83e0351b93b6a37c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
başakşehir, medipol başakşehir, uefa konferans ligi, grup, maç, özet
başakşehir, medipol başakşehir, uefa konferans ligi, grup, maç, özet

Medipol Başakşehir, Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi

22:33 13.10.2022
© AAUEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 karşılaşmayla başladı. A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı başardı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 karşılaşmayla başladı. A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AA
Abone olTelegram
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 karşılaşmayla başladı. A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı başardı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda A, C, D, E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.
A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.
TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Medipol Başakşehir - RFS (Letonya): 3-0
Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya): 5-1

C Grubu

Austria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-1

D Grubu

Partizan (Sırbistan) - Köln (Almanya): 2-0

E Grubu

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

F Grubu

Djurgarden (İsveç) - Gent (Belçika): 4-2

G Grubu

CFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

H Grubu

Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre): 3-3
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca karşılaştı. 2-1 kazanan Fenerbahçe, 2 maç kala ilk 2'yi garantileyerek gruptan çıkma biletini de aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
SPOR
Fenerbahçe, Larnaca deplasmanında gruptan çıkmayı garantiledi
21:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала