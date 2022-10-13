https://sputniknews.com.tr/20221013/fenerbahce-larnaca-deplasmaninda-gruptan-cikmayi-garantiledi--1062282276.html
Fenerbahçe, Larnaca deplasmanında gruptan çıkmayı garantiledi
Fenerbahçe, Larnaca deplasmanında gruptan çıkmayı garantiledi
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca karşılaştı. 2-1 kazanan Fenerbahçe, 2 maç kala ilk 2'yi... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T21:51+0300
2022-10-13T21:51+0300
2022-10-13T21:51+0300
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaştı. İki penaltının çalındığı maçta sarı lacivertliler 2-1 kazandı ve grupta liderliği bırakmadı.Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique, Alioski, Arda Güler, Rossi, Pedro 11'i ile çıktı.Ev sahibi AEK Larnaca ise maça Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Faraj, Mamas, Sanjurjo, Altman, Trickovski 11'i ile başladı.İlk yarı, Joao Pedro'nun 16. dakikada attığı golle 1-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.AEK Larnaca, 52. dakikada Altay Bayındır'ın müdahalesi sonrasında penaltı kazandı Ivan Trickovski durumu 1-1 yapmayı başardı.89. dakikada Osayi'nin ortasında top rakip defansın elinden sekinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Batshuayi, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.Sarı lacivertliler, Rossi'nin ceza alanında yerde kalmasından sonra 86. dakikada bir penaltı daha kazandı. Ancak Valencia, penaltı atışından yararlanamadı.90 dakika sonunda 2-1 kazanan Fenerbahçe, 10 puanla liderlik koltuğunda otururken, ilk 2 sırayı garantileyerek gruptan çıkma biletini de aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221009/fenerbahce-sahasinda-fatih-karagumruku-5-4-yendi-1062130527.html
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fenerbahçe, futbol, uefa avrupa ligi, maç, grup, kıbrıs, güney kıbrıs
fenerbahçe, futbol, uefa avrupa ligi, maç, grup, kıbrıs, güney kıbrıs
Fenerbahçe, Larnaca deplasmanında gruptan çıkmayı garantiledi
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca karşılaştı. 2-1 kazanan Fenerbahçe, 2 maç kala ilk 2'yi garantileyerek gruptan çıkma biletini de aldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaştı. İki penaltının çalındığı maçta sarı lacivertliler 2-1 kazandı ve grupta liderliği bırakmadı.
Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique, Alioski, Arda Güler, Rossi, Pedro 11'i ile çıktı.
Ev sahibi AEK Larnaca ise maça Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Faraj, Mamas, Sanjurjo, Altman, Trickovski 11'i ile başladı.
İlk yarı, Joao Pedro'nun 16. dakikada attığı golle 1-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.
AEK Larnaca, 52. dakikada Altay Bayındır'ın müdahalesi sonrasında penaltı kazandı Ivan Trickovski durumu 1-1 yapmayı başardı.
89. dakikada Osayi'nin ortasında top rakip defansın elinden sekinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Batshuayi, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.
Sarı lacivertliler, Rossi'nin ceza alanında yerde kalmasından sonra 86. dakikada bir penaltı daha kazandı. Ancak Valencia, penaltı atışından yararlanamadı.
90 dakika sonunda 2-1 kazanan Fenerbahçe, 10 puanla liderlik koltuğunda otururken, ilk 2 sırayı garantileyerek gruptan çıkma biletini de aldı.