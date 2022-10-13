https://sputniknews.com.tr/20221013/kilicdaroglu-iktidara-gelir-gelmez-paypal-yasagini-kaldiracagiz-1062286099.html

Kılıçdaroğlu: İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız

Kılıçdaroğlu: İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PayPal yasağını kaldıracağını ve Web 3.0 platformlarını yaygınlaştıracağını... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T23:29+0300

2022-10-13T23:29+0300

2022-10-13T23:30+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

abd

ziyaret

paypal

seçim

erken seçim

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ABD'nin Washington kentinde ziyaretlerini sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:“Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile buluştum. Türkiye'de girişimci gençler PayPal vb. kanallar sayesinde her yıl ciddi gelir elde ediyordu. Türkiye'nin her şehrinden tüm dünyaya katma değeri yüksek ürünler gidiyordu. Ne yaptılar? Yasakladılar. Sektörlere danışmadan yaptıkları işlerin bedeli çok yüksek oluyor. 6 yılda Türkiye en az 10 milyar dolar kaybetti. Girişimci gençlerimizi örseliyorlar. İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız ve Web 3.0 platformlarını yaygınlaştıracağız.Girişimci ekosistemleri ana paydaşımız olacak. Türkiye'deki ekonomik, bilimsel ve siyasal fetret dönemini bitireceğiz. Girişimcilerimizin, gençlerimizin özgürce var olacakları bir ülke çok yakın. Dünyanın ve ülkemizin en parlak zihinleri ile yapacağız bunu. Kurtuluş Mücadelemizin karargâhı olan Ankara’yı, Cumhuriyetimizin başkenti yaparak taçlandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, Ankaralıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ankara’nın Başkent Oluşu'nun 99. yılı kutlu olsun!”

https://sputniknews.com.tr/20221013/haberturk-yazari-kilicdaroglu-abd-gibi-bir-yerde-en-az-sekiz-saat-ortadan-kayboluyor-1062256168.html

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kemal kılıçdaroğlu, abd, ziyaret, paypal, seçim, erken seçim