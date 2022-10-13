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https://sputniknews.com.tr/20221013/gazprom-turkiyeyle-dogalgaz-merkezi-gorusmelerine-haftaya-baslayabiliriz-1062278084.html
Gazprom: Türkiye'yle doğalgaz merkezi görüşmelerine haftaya başlayabiliriz
Gazprom: Türkiye'yle doğalgaz merkezi görüşmelerine haftaya başlayabiliriz
Gazprom Başkanı Miller, Moskova ve Ankara'nın Türkiye'nin AB sınırında doğalgaz merkezi kurulmasıyla ilgili görüşmelere derhal başlama konusunda anlaştığını... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
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gazprom
dünya
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Gazprom Başkanı Aleksey Miller, "Türkiye'yle doğalgaz merkezi görüşmelerine haftaya başlayabiliriz" açıklamasında bulundu.Miller, "Türk tarafı, çok büyük bir ilgi gösterdi. Meslektaşlarımızla, özellikle kurumsal düzeyde ve Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le diyaloğa çok hızlı, hemen gelecek haftadan itibaren başlama konusunda anlaştık. Projenin hacimlerine ve uygulama sürelerine ilişkin somut istişarelere geçeceğiz" dedi.Miller, Türkiye-AB sınırında kurulacak doğalgaz merkezinin gaz fiyatlarının belirleneceği bir ticaret merkezi olabileceğine dair anlayış oluştuğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221012/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmez-gazprom-baskani-miller-ile-gorustu-1062243827.html
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gazprom, aleksey miller, türkiye
gazprom, aleksey miller, türkiye

Gazprom: Türkiye'yle doğalgaz merkezi görüşmelerine haftaya başlayabiliriz

19:13 13.10.2022 (güncellendi: 19:15 13.10.2022)
© AFP 2022 / Olga MaltsevaGazprom CEO'su Aleksey Miller
Gazprom CEO'su Aleksey Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
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Gazprom Başkanı Miller, Moskova ve Ankara'nın Türkiye'nin AB sınırında doğalgaz merkezi kurulmasıyla ilgili görüşmelere derhal başlama konusunda anlaştığını, Türk tarafıyla önümüzdeki hafta bir araya gelebileceklerini kaydetti.
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, "Türkiye'yle doğalgaz merkezi görüşmelerine haftaya başlayabiliriz" açıklamasında bulundu.

Miller, "Türk tarafı, çok büyük bir ilgi gösterdi. Meslektaşlarımızla, özellikle kurumsal düzeyde ve Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le diyaloğa çok hızlı, hemen gelecek haftadan itibaren başlama konusunda anlaştık. Projenin hacimlerine ve uygulama sürelerine ilişkin somut istişarelere geçeceğiz" dedi.

Miller, Türkiye-AB sınırında kurulacak doğalgaz merkezinin gaz fiyatlarının belirleneceği bir ticaret merkezi olabileceğine dair anlayış oluştuğunu sözlerine ekledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
DÜNYA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Gazprom Başkanı Miller ile görüştü
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