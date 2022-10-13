Gazprom: Türkiye'yle doğalgaz merkezi görüşmelerine haftaya başlayabiliriz
19:13 13.10.2022 (güncellendi: 19:15 13.10.2022)
© AFP 2022 / Olga MaltsevaGazprom CEO'su Aleksey Miller
© AFP 2022 / Olga Maltseva
Gazprom Başkanı Miller, Moskova ve Ankara'nın Türkiye'nin AB sınırında doğalgaz merkezi kurulmasıyla ilgili görüşmelere derhal başlama konusunda anlaştığını, Türk tarafıyla önümüzdeki hafta bir araya gelebileceklerini kaydetti.
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, "Türkiye'yle doğalgaz merkezi görüşmelerine haftaya başlayabiliriz" açıklamasında bulundu.
Miller, "Türk tarafı, çok büyük bir ilgi gösterdi. Meslektaşlarımızla, özellikle kurumsal düzeyde ve Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le diyaloğa çok hızlı, hemen gelecek haftadan itibaren başlama konusunda anlaştık. Projenin hacimlerine ve uygulama sürelerine ilişkin somut istişarelere geçeceğiz" dedi.
Miller, Türkiye-AB sınırında kurulacak doğalgaz merkezinin gaz fiyatlarının belirleneceği bir ticaret merkezi olabileceğine dair anlayış oluştuğunu sözlerine ekledi.
Miller, "Türk tarafı, çok büyük bir ilgi gösterdi. Meslektaşlarımızla, özellikle kurumsal düzeyde ve Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le diyaloğa çok hızlı, hemen gelecek haftadan itibaren başlama konusunda anlaştık. Projenin hacimlerine ve uygulama sürelerine ilişkin somut istişarelere geçeceğiz" dedi.
Miller, Türkiye-AB sınırında kurulacak doğalgaz merkezinin gaz fiyatlarının belirleneceği bir ticaret merkezi olabileceğine dair anlayış oluştuğunu sözlerine ekledi.