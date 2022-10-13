https://sputniknews.com.tr/20221013/gazprom-turkiyeyle-dogalgaz-merkezi-gorusmelerine-haftaya-baslayabiliriz-1062278084.html

Gazprom: Türkiye'yle doğalgaz merkezi görüşmelerine haftaya başlayabiliriz

Gazprom: Türkiye'yle doğalgaz merkezi görüşmelerine haftaya başlayabiliriz

Gazprom Başkanı Miller, Moskova ve Ankara'nın Türkiye'nin AB sınırında doğalgaz merkezi kurulmasıyla ilgili görüşmelere derhal başlama konusunda anlaştığını... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

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gazprom

dünya

aleksey miller

türkiye

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Gazprom Başkanı Aleksey Miller, "Türkiye'yle doğalgaz merkezi görüşmelerine haftaya başlayabiliriz" açıklamasında bulundu.Miller, "Türk tarafı, çok büyük bir ilgi gösterdi. Meslektaşlarımızla, özellikle kurumsal düzeyde ve Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le diyaloğa çok hızlı, hemen gelecek haftadan itibaren başlama konusunda anlaştık. Projenin hacimlerine ve uygulama sürelerine ilişkin somut istişarelere geçeceğiz" dedi.Miller, Türkiye-AB sınırında kurulacak doğalgaz merkezinin gaz fiyatlarının belirleneceği bir ticaret merkezi olabileceğine dair anlayış oluştuğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221012/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmez-gazprom-baskani-miller-ile-gorustu-1062243827.html

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