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https://sputniknews.com.tr/20221012/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmez-gazprom-baskani-miller-ile-gorustu-1062243827.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Gazprom Başkanı Miller ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Gazprom Başkanı Miller ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ile bir araya geldi. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T21:19+0300
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aleksey miller
dünya
fatih dönmez
gazprom
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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 'Rus Enerji Haftası'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Gazprom Başkanı Miller bir araya geldi.Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Dönmez ile Miller’ın Moskova’da düzenlenen 'Rus Enerji Haftası' kapsamında görüştükleri belirtildi.Açıklamada, "Rus gazı Türkiye’ye Mavi Akım ve TürkAkım boru hatları üzerinden güvenilir bir şekilde sevk edilmektedir" ifadesi yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221012/donmez-turkiyenin-enerji-merkezi-olmasina-yonelik-teklifi-degerlendirdi-teknik-olarak-mumkun-1062237541.html
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aleksey miller, fatih dönmez, gazprom
aleksey miller, fatih dönmez, gazprom

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Gazprom Başkanı Miller ile görüştü

21:19 12.10.2022 (güncellendi: 21:23 12.10.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ile bir araya geldi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 'Rus Enerji Haftası'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Gazprom Başkanı Miller bir araya geldi.
Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Dönmez ile Miller’ın Moskova’da düzenlenen 'Rus Enerji Haftası' kapsamında görüştükleri belirtildi.
Açıklamada, "Rus gazı Türkiye’ye Mavi Akım ve TürkAkım boru hatları üzerinden güvenilir bir şekilde sevk edilmektedir" ifadesi yer aldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus Enerji Haftası kapsamında düzenlenen Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor? başlıklı oturuma katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
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