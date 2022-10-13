https://sputniknews.com.tr/20221013/financial-times-sri-lankanin-petrol-pazarinin-yuzde-60i-rusyaya-dusuyor-1062281439.html
Financial Times: Sri Lanka'nın petrol pazarının yüzde 60'ı Rusya’ya düşüyor
Financial Times: Sri Lanka'nın petrol pazarının yüzde 60'ı Rusya’ya düşüyor
Financial Times (FT) gazetesi, Sri Lanka'ya petrol tedarikinin yarısından fazlasının Rus enerji şirketleri tarafından sağlandığını yazdı. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T20:56+0300
2022-10-13T20:56+0300
2022-10-13T20:56+0300
ukrayna krizi
the financial times (ft)
sri lanka
petrol
oilx
refinitiv
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Küresel finansal veri analiz şirketleri OilX ve Refinitiv’in analistlerine atıfla yayınlanan makaleye göre temerrüde düşen, siyasi krizin patlak verdiği ve enerji rezervleri tükenen Sri Lanka mayıs ayından bu yana Rusya'dan 2.6 milyon varil ham petrol ithal etti. Bu miktar, ada devletine yapılan petrol tedarikinin tamamının yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor.“Sri Lanka geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) 7.1 milyon varil ham petrol ithal etti, ancak mayıs ayından bu yana sipariş edilen tüm petrolün yaklaşık yüzde 79'u olan 2.6 milyon varil Rusya’ya düşüyor. OilX verileri, Sri Lanka'nın mayıstan bu yana ham petrol ithalatının yüzde 60'ının Rusya'dan geldiğini ortaya koyuyor” denilen makalede, Rusya'dan gelen petrol tedarikinin artmasından dolayı ekonomik kriz nedeniyle kapatılan ülkedeki tek petrol rafinerisinin yeniden açılacağı kaydedildi.Analistler, Rusya'dan Sri Lanka'ya petrol tedarikinin resmi ve doğrudan hükümetler arası bir anlaşma yoluyla mı gerçekleştirildiği, yoksa ülkenin traderlar üzerinden spot malları mı satın aldığı konusunda kesin bir bilgi olmadığına işaret etti.FT’ye konuşan bazı analistler ise Rusya'nın gelişmekte olan ekonomilere enerji kaynakları için avantajlı fiyatlar vermesini siyasi baskı aracı olarak değerlendiriyor.Uzmanlar, “Hindistan ve Çin Rus petrolü satın almaya başladı, aralarında Pakistan, Bangladeş ve Küba’nın da bulunduğu, enflasyondan zarar gören ülkeler de artan sıklıkta onlara katılıyor. Bunların tamamı (Sri Lanka dahil) mart ayında Rus işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararını kabul etmekte çekimser kalmıştı” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220901/sri-lanka-imf-ile-29-milyar-dolarlik-kredi-anlasmasi-imzaladi-1060658287.html
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the financial times (ft), sri lanka, petrol, oilx, refinitiv, birleşik arap emirlikleri (bae)
the financial times (ft), sri lanka, petrol, oilx, refinitiv, birleşik arap emirlikleri (bae)
Financial Times: Sri Lanka'nın petrol pazarının yüzde 60'ı Rusya’ya düşüyor
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Financial Times (FT) gazetesi, Sri Lanka'ya petrol tedarikinin yarısından fazlasının Rus enerji şirketleri tarafından sağlandığını yazdı.
Küresel finansal veri analiz şirketleri OilX ve Refinitiv’in analistlerine atıfla yayınlanan makaleye göre temerrüde düşen, siyasi krizin patlak verdiği ve enerji rezervleri tükenen Sri Lanka mayıs ayından bu yana Rusya'dan 2.6 milyon varil ham petrol ithal etti. Bu miktar, ada devletine yapılan petrol tedarikinin tamamının yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor.
“Sri Lanka geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) 7.1 milyon varil ham petrol ithal etti, ancak mayıs ayından bu yana sipariş edilen tüm petrolün yaklaşık yüzde 79'u olan 2.6 milyon varil Rusya’ya düşüyor. OilX verileri, Sri Lanka'nın mayıstan bu yana ham petrol ithalatının yüzde 60'ının Rusya'dan geldiğini ortaya koyuyor” denilen makalede, Rusya'dan gelen petrol tedarikinin artmasından dolayı ekonomik kriz nedeniyle kapatılan ülkedeki tek petrol rafinerisinin yeniden açılacağı kaydedildi.
Analistler, Rusya'dan Sri Lanka'ya petrol tedarikinin resmi ve doğrudan hükümetler arası bir anlaşma yoluyla mı gerçekleştirildiği, yoksa ülkenin traderlar üzerinden spot malları mı satın aldığı konusunda kesin bir bilgi olmadığına işaret etti.
FT’ye konuşan bazı analistler ise Rusya'nın gelişmekte olan ekonomilere enerji kaynakları için avantajlı fiyatlar vermesini siyasi baskı aracı olarak değerlendiriyor.
Uzmanlar, “Hindistan ve Çin Rus petrolü satın almaya başladı, aralarında Pakistan, Bangladeş ve Küba’nın da bulunduğu, enflasyondan zarar gören ülkeler de artan sıklıkta onlara katılıyor. Bunların tamamı (Sri Lanka dahil) mart ayında Rus işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararını kabul etmekte çekimser kalmıştı” açıklamasında bulundu.