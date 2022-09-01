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Sri Lanka, IMF ile 2.9 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı
Sri Lanka, IMF ile 2.9 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı
Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2.9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına vardı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T09:57+0300
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ekonomi
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Sri Lanka'daki IMF ekibinden yapılan açıklamada, 4 yıl içinde 2.9 milyar dolar kredi sağlamak üzere Sri Lanka ile personel düzeyinde bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, ön anlaşmanın onaylanmasının IMF yönetimi ve yönetim kurulunun onayına tabi olduğu ve Sri Lanka makamlarının önceden kararlaştırılan önlemleri takip etmesine bağlı olduğu kaydedildi. Borçların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve finansman açıklarının kapatılması için Sri Lanka'nın alacaklılarından borç indirimi ve çok taraflı ortaklardan ek finansman ihtiyacı duyacağına dikkat çekilen açıklamada, "(Kredi destekli ekonomik programı) Ekonomiyi istikrara kavuşturmayı, Sri Lanka halkının geçim kaynaklarını korumayı, ekonomik iyileşme için zemin hazırlamayı ve sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, ülkede enflasyonun yüzde 60'ı aştığı vurgulanırken Sri Lanka ekonomisinin yüzde 8.7 daralmasının da beklendiğine işaret edildi. Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken bu yıl vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcunu ise geçici olarak temerrüde düşürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220720/sri-lanka-meclisi-ekonomik-krizin-sorumlusu-siyasi-hanedanin-uzantisini-yeni-devlet-baskani-secti-1058917625.html
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sri lanka, imf, borç
sri lanka, imf, borç

Sri Lanka, IMF ile 2.9 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı

09:57 01.09.2022
© AP Photo / Eranga JayawardenaSri Lanka
Sri Lanka - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2.9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına vardı.
Sri Lanka'daki IMF ekibinden yapılan açıklamada, 4 yıl içinde 2.9 milyar dolar kredi sağlamak üzere Sri Lanka ile personel düzeyinde bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, ön anlaşmanın onaylanmasının IMF yönetimi ve yönetim kurulunun onayına tabi olduğu ve Sri Lanka makamlarının önceden kararlaştırılan önlemleri takip etmesine bağlı olduğu kaydedildi.
Borçların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve finansman açıklarının kapatılması için Sri Lanka'nın alacaklılarından borç indirimi ve çok taraflı ortaklardan ek finansman ihtiyacı duyacağına dikkat çekilen açıklamada, "(Kredi destekli ekonomik programı) Ekonomiyi istikrara kavuşturmayı, Sri Lanka halkının geçim kaynaklarını korumayı, ekonomik iyileşme için zemin hazırlamayı ve sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, ülkede enflasyonun yüzde 60'ı aştığı vurgulanırken Sri Lanka ekonomisinin yüzde 8.7 daralmasının da beklendiğine işaret edildi.
Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken bu yıl vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcunu ise geçici olarak temerrüde düşürmüştü.
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