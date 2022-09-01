https://sputniknews.com.tr/20220901/sri-lanka-imf-ile-29-milyar-dolarlik-kredi-anlasmasi-imzaladi-1060658287.html

Sri Lanka, IMF ile 2.9 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı

Sri Lanka, IMF ile 2.9 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2.9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına vardı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T09:57+0300

2022-09-01T09:57+0300

2022-09-01T09:57+0300

ekonomi

sri lanka

imf

borç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060658663_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_467b91608b2dc73c9b154f2d79e1583d.jpg

Sri Lanka'daki IMF ekibinden yapılan açıklamada, 4 yıl içinde 2.9 milyar dolar kredi sağlamak üzere Sri Lanka ile personel düzeyinde bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, ön anlaşmanın onaylanmasının IMF yönetimi ve yönetim kurulunun onayına tabi olduğu ve Sri Lanka makamlarının önceden kararlaştırılan önlemleri takip etmesine bağlı olduğu kaydedildi. Borçların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve finansman açıklarının kapatılması için Sri Lanka'nın alacaklılarından borç indirimi ve çok taraflı ortaklardan ek finansman ihtiyacı duyacağına dikkat çekilen açıklamada, "(Kredi destekli ekonomik programı) Ekonomiyi istikrara kavuşturmayı, Sri Lanka halkının geçim kaynaklarını korumayı, ekonomik iyileşme için zemin hazırlamayı ve sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, ülkede enflasyonun yüzde 60'ı aştığı vurgulanırken Sri Lanka ekonomisinin yüzde 8.7 daralmasının da beklendiğine işaret edildi. Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken bu yıl vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcunu ise geçici olarak temerrüde düşürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20220720/sri-lanka-meclisi-ekonomik-krizin-sorumlusu-siyasi-hanedanin-uzantisini-yeni-devlet-baskani-secti-1058917625.html

sri lanka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sri lanka, imf, borç