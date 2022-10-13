https://sputniknews.com.tr/20221013/dolmusa-sigmayan-iki-yolcu-aractan-sarkarak-yolculuk-etti-1062267859.html
Dolmuşa sığmayan iki yolcu araçtan sarkarak yolculuk etti
Dolmuşa sığmayan iki yolcu araçtan sarkarak yolculuk etti
Seyir halinde olan bir dolmuştaki yolculardan biri, tıka basa dolu olan araçtan sarkarak yolculuk etti. Yolcu bir eliyle büyük bir poşet tutarken diğer eliyle... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T14:32+0300
2022-10-13T14:32+0300
2022-10-13T14:32+0300
yaşam
dolmuş
şoför
yolcu
istanbul
merter
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İstanbul Merter’de bir minibüs, çok fazla yolcu ile trafiğe çıktı.Minibüs şoförü, aracın dolu olmasına rağmen yolcu alınca, iki yolcu araç merdivenlerinden sarkarak seyahat etti.Sarkan yolculardan birinin elinde, büyük boyda bir çöp poşeti de vardı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/yolcu-otobusu-seyir-halindeyken-alev-aldi-18-kisi-son-anda-kurtarildi-1061116503.html
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dolmuş, şoför, yolcu, istanbul, merter
dolmuş, şoför, yolcu, istanbul, merter
Dolmuşa sığmayan iki yolcu araçtan sarkarak yolculuk etti
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Seyir halinde olan bir dolmuştaki yolculardan biri, tıka basa dolu olan araçtan sarkarak yolculuk etti. Yolcu bir eliyle büyük bir poşet tutarken diğer eliyle de aracın demirine tutunarak seyahat etti.
İstanbul Merter’de bir minibüs, çok fazla yolcu ile trafiğe çıktı.
Minibüs şoförü, aracın dolu olmasına rağmen yolcu alınca, iki yolcu araç merdivenlerinden sarkarak seyahat etti.
Sarkan yolculardan birinin elinde, büyük boyda bir çöp poşeti de vardı.