https://sputniknews.com.tr/20221013/dolmusa-sigmayan-iki-yolcu-aractan-sarkarak-yolculuk-etti-1062267859.html

Dolmuşa sığmayan iki yolcu araçtan sarkarak yolculuk etti

Dolmuşa sığmayan iki yolcu araçtan sarkarak yolculuk etti

Seyir halinde olan bir dolmuştaki yolculardan biri, tıka basa dolu olan araçtan sarkarak yolculuk etti. Yolcu bir eliyle büyük bir poşet tutarken diğer eliyle... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T14:32+0300

2022-10-13T14:32+0300

2022-10-13T14:32+0300

yaşam

dolmuş

şoför

yolcu

istanbul

merter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1062267674_0:526:828:992_1920x0_80_0_0_3b2224f38c94bdc5b5a8d4e6b3737d52.jpg

İstanbul Merter’de bir minibüs, çok fazla yolcu ile trafiğe çıktı.Minibüs şoförü, aracın dolu olmasına rağmen yolcu alınca, iki yolcu araç merdivenlerinden sarkarak seyahat etti.Sarkan yolculardan birinin elinde, büyük boyda bir çöp poşeti de vardı.

https://sputniknews.com.tr/20220913/yolcu-otobusu-seyir-halindeyken-alev-aldi-18-kisi-son-anda-kurtarildi-1061116503.html

istanbul

merter

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolmuş, şoför, yolcu, istanbul, merter