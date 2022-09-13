https://sputniknews.com.tr/20220913/yolcu-otobusu-seyir-halindeyken-alev-aldi-18-kisi-son-anda-kurtarildi-1061116503.html

Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı: 18 kişi son anda kurtarıldı

Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı: 18 kişi son anda kurtarıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 18 yolcu polislerin yardımıyla yanan araçtan yara almadan kurtarıldı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T01:04+0300

2022-09-13T01:04+0300

2022-09-13T01:04+0300

türkiye

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otobüs kazası

yangın

pozantı

tarsus

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Olay, TEM Otoyolu Tarsus Pozantı istikameti Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hatay’dan Ankara’ya gitmekte olan Ö.F.B. idaresindeki 31 AHS 536 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.Seyir halinde olan otobüsten duman yükseldiğini gören sürücü otobüsü sağ şeride çekerken, olayı gören Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Amirliği ekipleri hemen yardıma koştu. Yanmaya başlayan otobüsteki 18 yolcu polis ekibinin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale geldi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220912/sanliurfada-tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-ile-otomobil-carpisti-16-yarali-1061113657.html

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