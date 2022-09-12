https://sputniknews.com.tr/20220912/sanliurfada-tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-ile-otomobil-carpisti-16-yarali-1061113657.html
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobil ile mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T23:48+0300
2022-09-12T23:48+0300
2022-09-12T23:48+0300
türkiye
tarım işçisi
kaza
siverek
şanlıurfa
minibüs
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41 yaşındaki Ercan Yıldırım yönetimindeki otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolunun hastane kavşağında mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu 21 yaşındaki Mahsun İris idaresindeki minibüsle çarpıştı.Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Mevsimlik tarım işçilerinin, işlerini tamamlayıp Siverek'teki evlerine döndükleri öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220812/pamuk-tarlasinda-calisan-10u-cocuk-20-isci-tarim-ilacindan-zehirlendi-1059824756.html
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tarım işçisi, kaza, siverek, şanlıurfa, minibüs
tarım işçisi, kaza, siverek, şanlıurfa, minibüs
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobil ile mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
41 yaşındaki Ercan Yıldırım yönetimindeki otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolunun hastane kavşağında mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu 21 yaşındaki Mahsun İris idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mevsimlik tarım işçilerinin, işlerini tamamlayıp Siverek'teki evlerine döndükleri öğrenildi.