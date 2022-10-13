https://sputniknews.com.tr/20221013/dalamandan-manchestera-giden-yolcu-ucagi-zorunlu-inis-yapti-1062250857.html

Dalaman'dan Manchester'a giden yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

Dalaman'dan Manchester'a giden yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

Dalaman'dan İngiltere'nin Manchester kentine giden Jet2 hava yolu firmasına ait bir yolcu uçağı, İngiliz savaş uçakları eşliğinde başkent Londra'daki Stansted... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T02:38+0300

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dünya

dalaman

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jet2 havayolları

uçak seferi

uçak

acil iniş

stansted havalimanı

londra

manchester

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İngiliz hava yolu şirketi Jet2, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak Dalaman'dan Manchester'a giden LS922 sefer sayılı uçağın, Birleşik Krallık Hava Trafik Kontrolü yönetiminde, Londra'daki Stansted Havalimanı'na yönlendirildiğini teyit etti.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bomba ihbarı nedeniyle Stansted Havalimanı'na yönlendirilen yolcu uçağına, 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı eşlik etti.Stansted Havalimanı'ndan bir sözcü de olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:"Dalaman'dan Manchester'a giden bir Jet 2 uçağı bu akşam Stansted Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak güvenli bir şekilde indi ve ana yolcu terminalinden uzak bir yere park etti. Pist kısa bir süreliğine kapatıldı ama şimdi yeniden açıldı."

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dalaman, ingiltere, jet2 havayolları, uçak seferi, uçak, acil iniş, stansted havalimanı, londra, manchester