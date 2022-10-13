https://sputniknews.com.tr/20221013/ak-partili-kulunk-turkiyede-vatandas-dolari-elinden-cikartirsa-7-8-liraya-duser-1062254574.html

AK Partili Külünk: Türkiye'de vatandaş doları elinden çıkartırsa, 7-8 liraya düşer

AK Partili Külünk: Türkiye'de vatandaş doları elinden çıkartırsa, 7-8 liraya düşer

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Türkiye'de doların elden çıkarılması durumunda, kurun 7-8 lira seviyelerine düşeceğini iddia etti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T09:49+0300

2022-10-13T09:49+0300

2022-10-13T09:49+0300

politika

metin külünk

ak parti

dolar

ekonomi

enflasyon

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AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, dolar kurunun neden yüksek seyrettiğine dair değerlendirmelerde bulundu.Külünk, "Vatandaş doları elinden çıkarırsa kur 7-8 liraya düşer" dedi.Doların düşmemesini dolarizasyona bağlayan Külünk, dijital yayın yapan Polemik TV'de katıldığı programında konuştu.Külünk, "1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221001/ak-partili-kulunk-topyekun-yenilenme-mecburiyetimiz-var-1061846615.html

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