https://sputniknews.com.tr/20221013/ak-partili-kulunk-turkiyede-vatandas-dolari-elinden-cikartirsa-7-8-liraya-duser-1062254574.html
AK Partili Külünk: Türkiye'de vatandaş doları elinden çıkartırsa, 7-8 liraya düşer
AK Partili Külünk: Türkiye'de vatandaş doları elinden çıkartırsa, 7-8 liraya düşer
AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Türkiye'de doların elden çıkarılması durumunda, kurun 7-8 lira seviyelerine düşeceğini iddia etti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T09:49+0300
2022-10-13T09:49+0300
2022-10-13T09:49+0300
politika
metin külünk
ak parti
dolar
ekonomi
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101760/23/1017602381_0:50:1148:696_1920x0_80_0_0_ba6e627e88aa23329aa5c72d74ca153f.jpg
AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, dolar kurunun neden yüksek seyrettiğine dair değerlendirmelerde bulundu.Külünk, "Vatandaş doları elinden çıkarırsa kur 7-8 liraya düşer" dedi.Doların düşmemesini dolarizasyona bağlayan Külünk, dijital yayın yapan Polemik TV'de katıldığı programında konuştu.Külünk, "1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221001/ak-partili-kulunk-topyekun-yenilenme-mecburiyetimiz-var-1061846615.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101760/23/1017602381_81:0:1148:800_1920x0_80_0_0_6d54a9115b4cadbf7f22e86917148ccf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
metin külünk, ak parti, dolar, ekonomi, enflasyon
metin külünk, ak parti, dolar, ekonomi, enflasyon
AK Partili Külünk: Türkiye'de vatandaş doları elinden çıkartırsa, 7-8 liraya düşer
Abone ol
AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Türkiye'de doların elden çıkarılması durumunda, kurun 7-8 lira seviyelerine düşeceğini iddia etti.
AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, dolar kurunun neden yüksek seyrettiğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Külünk, "Vatandaş doları elinden çıkarırsa kur 7-8 liraya düşer" dedi.
Doların düşmemesini dolarizasyona bağlayan Külünk, dijital yayın yapan Polemik TV'de katıldığı programında konuştu.
Külünk, "1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer" ifadelerini kullandı.