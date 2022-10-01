https://sputniknews.com.tr/20221001/ak-partili-kulunk-topyekun-yenilenme-mecburiyetimiz-var-1061846615.html

AK Partili Külünk: Topyekün yenilenme mecburiyetimiz var

AK Partili Külünk: Topyekün yenilenme mecburiyetimiz var

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, "Topyekün yenilenme mecburiyetimiz var. Eğer akıl olarak yenilenmekte direnirsek kayıp sayfaları değil, yok oluşumuzun hızı... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T23:42+0300

2022-10-01T23:42+0300

2022-10-01T23:44+0300

türkiye

metin külünk

ak parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103243/43/1032434354_0:65:1201:740_1920x0_80_0_0_db4b064165bd9130aea48d48ed8ed1d8.jpg

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, Twitter üzerinden partisine ilişkin uyarıda bulunan bir paylaşım yaptı.Topyekün yenilenme mecburiyetlerinin olduğunu vurgulayan Külünk, partisinin “akıl olarak yenilenme” ihtiyacı duyduğunu belirterek bunun olmaması durumunda yok oluşlarının hızının yükseleceği uyarısında bulundu.Külünk, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:‘Dijital diktatörlük üzerinden insan özgürlüğünü yok etmek istedikleri süreçte...’

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metin külünk, ak parti