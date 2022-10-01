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AK Partili Külünk: Topyekün yenilenme mecburiyetimiz var
AK Partili Külünk: Topyekün yenilenme mecburiyetimiz var
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, "Topyekün yenilenme mecburiyetimiz var. Eğer akıl olarak yenilenmekte direnirsek kayıp sayfaları değil, yok oluşumuzun hızı... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
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metin külünk
ak parti
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, Twitter üzerinden partisine ilişkin uyarıda bulunan bir paylaşım yaptı.Topyekün yenilenme mecburiyetlerinin olduğunu vurgulayan Külünk, partisinin “akıl olarak yenilenme” ihtiyacı duyduğunu belirterek bunun olmaması durumunda yok oluşlarının hızının yükseleceği uyarısında bulundu.Külünk, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:‘Dijital diktatörlük üzerinden insan özgürlüğünü yok etmek istedikleri süreçte...’
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metin külünk, ak parti
metin külünk, ak parti

AK Partili Külünk: Topyekün yenilenme mecburiyetimiz var

23:42 01.10.2022 (güncellendi: 23:44 01.10.2022)
© AAAK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© AA
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AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, "Topyekün yenilenme mecburiyetimiz var. Eğer akıl olarak yenilenmekte direnirsek kayıp sayfaları değil, yok oluşumuzun hızı yükselecek." dedi.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, Twitter üzerinden partisine ilişkin uyarıda bulunan bir paylaşım yaptı.
Topyekün yenilenme mecburiyetlerinin olduğunu vurgulayan Külünk, partisinin “akıl olarak yenilenme” ihtiyacı duyduğunu belirterek bunun olmaması durumunda yok oluşlarının hızının yükseleceği uyarısında bulundu.
Külünk, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
Topyekün yenilenme mecburiyetimiz var. Eğer akıl olarak yenilenmekte direnirsek kayıp sayfaları değil, yok oluşumuzun hızı yükselecek. Kendi içimizde anlamsız ya da karşıtlığımızdan ileri gelen tartışmaları bir bütün olarak sonlandırıp birlikte akıl yenilenmesini başarmalıyız.
Tarihin önümüze koyduğu bu fırsat ve bizi yukarı çekişini asla günlük çıkar heba heves rant duygularımıza yen düşüremeyiz. Çünkü insanlık yeniden büyük Anadolu'yu bekliyor. Bunun şartı akıl yenilenmesi topyekün,

‘Dijital diktatörlük üzerinden insan özgürlüğünü yok etmek istedikleri süreçte...’

Batı Aklının dünyayı ve insanlığı tek tipleştirmek istediği, Dijital Diktatörlük üzerinden insan özgürlüğünü yok etmek istedikleri süreçte, Dijitali ve Yapay Zekayı doğru okuyarak zamanı doğru anlamlandırmak zorundayız.
Zamanın ruhunu aklını ve eşyasını Müslümanlar olarak çok doğru okumalıyız. Bu anlamda dünün gerçekliğine ait yorumlarla bugüne cevap vermek mümkün değildir."
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