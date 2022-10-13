https://sputniknews.com.tr/20221013/--1062251104.html
ABD’li senatör Menendez'den F-16 açıklaması: Erdoğan politikalarını durdurana kadar onaylamayacağım
ABD’li senatör Menendez'den F-16 açıklaması: Erdoğan politikalarını durdurana kadar onaylamayacağım
ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarılmasına... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T09:52+0300
2022-10-13T09:52+0300
2022-10-13T09:52+0300
dünya
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türkiye
f-16
bob menendez
ulusal savunma yetki yasası (ndaa)
abd senatosu
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Türkiye’ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarılmasının ardından söz konusu koşulları tasarıya ekleyen isimlerden biri olan New Jersey Senatörü Bob Menendez’den açıklama geldi.Twitter üzerinden açıklama yapan Menendez, “NDAA değişikliği, Doğu Akdeniz'deki ABD çıkarlarını ilerletmek için elimizdeki araçlardan yalnızca biridir” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgedeki politikalarını değiştirmeden Türkiye’ye F-16 satışını onaylamayacağını vurgulayan Menendez, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Menendez, Pentagon bütçesini içeren 2023 NDAA tasarısının Temsilciler Meclisi versiyonuna sunulmuş ve Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemenin aynısını tasarının Senato versiyonuna da dahil etmişti.Eklemede Silah İhracatı Kontrol Yasası kapsamında Türkiye’ye yeni F-16 satışının yapılmaması ve F-16 modernizasyon kitlerinin satılmaması hükmü konulurken bu maddenin muafiyetini ise Senato ve Temsilciler Meclisi ilgili komitelerine söz konusu satışın ABD’nin önemli ulusal güvenlik menfaatlerine temas ettiği, bu silahların Yunan hava sahasını mükerrer şekilde ihlal etmeyeceğini temin etmek için atılacak somut adımlar sunulduğu takdirde başkanın bu maddeyi uygulamaktan muaf olacağı ifade edilmişti.Öte yandan, Maryland Senatörü van Hollen ise bu koşullara, uçakların DSG/YPG'ye karşı kullanılmamasını ve Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması koşulunu eklemişti. Ancak dün söz konusu eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221011/abdde-yasa-tasarisinda-turkiyeye-f-16-satisini-kosullara-baglayan-eklemelerin-ikisi-de-cikarildi-1062204857.html
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abd, türkiye, f-16, bob menendez, ulusal savunma yetki yasası (ndaa), abd senatosu
abd, türkiye, f-16, bob menendez, ulusal savunma yetki yasası (ndaa), abd senatosu
ABD’li senatör Menendez'den F-16 açıklaması: Erdoğan politikalarını durdurana kadar onaylamayacağım
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ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarılmasına ilişkin, “Erdoğan bölgedeki saldırganlık kampanyasını durdurana kadar Türkiye için hiçbir F-16 hususunu onaylamayacağım. Nokta” dedi.
Türkiye’ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarılmasının ardından söz konusu koşulları tasarıya ekleyen isimlerden biri olan New Jersey Senatörü Bob Menendez’den açıklama geldi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Menendez, “NDAA değişikliği, Doğu Akdeniz'deki ABD çıkarlarını ilerletmek için elimizdeki araçlardan yalnızca biridir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgedeki politikalarını değiştirmeden Türkiye’ye F-16 satışını onaylamayacağını vurgulayan Menendez, şu ifadeleri kullandı:
“Açık konuşayım: Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak, Erdoğan bölgedeki saldırganlık kampanyasını durdurana kadar Türkiye için hiçbir F-16 hususunu onaylamayacağım. Nokta.”
Ne olmuştu?
Menendez, Pentagon bütçesini içeren 2023 NDAA tasarısının Temsilciler Meclisi versiyonuna sunulmuş ve Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemenin aynısını tasarının Senato versiyonuna da dahil etmişti.
Eklemede Silah İhracatı Kontrol Yasası kapsamında Türkiye’ye yeni F-16 satışının yapılmaması ve F-16 modernizasyon kitlerinin satılmaması hükmü konulurken bu maddenin muafiyetini ise Senato ve Temsilciler Meclisi ilgili komitelerine söz konusu satışın ABD’nin önemli ulusal güvenlik menfaatlerine temas ettiği, bu silahların Yunan hava sahasını mükerrer şekilde ihlal etmeyeceğini temin etmek için atılacak somut adımlar sunulduğu takdirde başkanın bu maddeyi uygulamaktan muaf olacağı ifade edilmişti.
Öte yandan, Maryland Senatörü van Hollen ise bu koşullara, uçakların DSG/YPG'ye karşı kullanılmamasını ve Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması koşulunu eklemişti.
Ancak dün söz konusu eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarılmıştı.