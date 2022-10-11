https://sputniknews.com.tr/20221011/abdde-yasa-tasarisinda-turkiyeye-f-16-satisini-kosullara-baglayan-eklemelerin-ikisi-de-cikarildi-1062204857.html
ABD’den F-16 kararı: Türkiye’ye satışı koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de tasarıdan çıkarıldı
ABD’den F-16 kararı: Türkiye’ye satışı koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de tasarıdan çıkarıldı
ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T21:37+0300
2022-10-11T21:37+0300
2022-10-11T21:49+0300
f-16
dünya
ulusal savunma yetki yasası (ndaa)
abd
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ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısının Senato versiyonunda Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de yer almadı.
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f-16, ulusal savunma yetki yasası (ndaa), abd
f-16, ulusal savunma yetki yasası (ndaa), abd
ABD’den F-16 kararı: Türkiye’ye satışı koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de tasarıdan çıkarıldı
21:37 11.10.2022 (güncellendi: 21:49 11.10.2022) Abone ol
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ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.
ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısının Senato versiyonunda Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de yer almadı.