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AK Parti heyeti, ABD'de Türkiye'ye F-16 satılması konusunda temaslarda bulunacak
AK Parti heyeti, ABD'de Türkiye'ye F-16 satılması konusunda temaslarda bulunacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyet, ABD Kongresinde temaslarda bulunacak. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T18:24+0300
2022-09-26T18:25+0300
savunma
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AK Parti heyeti, ABD Kongresinde, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılması konusunda müzakereleri sürdürmek üzere bugün ABD'nin başkenti Washington'a gidecek.Ala'nın başkanlığındaki heyet, üç günlük ziyaret kapsamında senatörlerin de arasında bulunduğu Kongre üyeleri ile görüşecek.Heyette, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker yer alıyor.
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ak parti
ak parti

AK Parti heyeti, ABD'de Türkiye'ye F-16 satılması konusunda temaslarda bulunacak

18:24 26.09.2022 (güncellendi: 18:25 26.09.2022)
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F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyet, ABD Kongresinde temaslarda bulunacak.
AK Parti heyeti, ABD Kongresinde, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılması konusunda müzakereleri sürdürmek üzere bugün ABD'nin başkenti Washington'a gidecek.
Ala'nın başkanlığındaki heyet, üç günlük ziyaret kapsamında senatörlerin de arasında bulunduğu Kongre üyeleri ile görüşecek.
Heyette, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker yer alıyor.
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