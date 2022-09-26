https://sputniknews.com.tr/20220926/ak-parti-heyeti-abdde-turkiyeye-f-16-satilmasi-konusunda-temaslarda-bulunacak-1061638174.html

AK Parti heyeti, ABD'de Türkiye'ye F-16 satılması konusunda temaslarda bulunacak

AK Parti heyeti, ABD'de Türkiye'ye F-16 satılması konusunda temaslarda bulunacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyet, ABD Kongresinde temaslarda bulunacak. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T18:24+0300

2022-09-26T18:24+0300

2022-09-26T18:25+0300

savunma

ak parti

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AK Parti heyeti, ABD Kongresinde, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılması konusunda müzakereleri sürdürmek üzere bugün ABD'nin başkenti Washington'a gidecek.Ala'nın başkanlığındaki heyet, üç günlük ziyaret kapsamında senatörlerin de arasında bulunduğu Kongre üyeleri ile görüşecek.Heyette, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker yer alıyor.

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2022

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