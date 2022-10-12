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https://sputniknews.com.tr/20221012/yargitayin-yeni-secilen-10-uyesinin-gorev-yapacagi-daireler-belirlendi-1062247544.html
Yargıtay'ın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi
Yargıtay'ın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 10 üyeden 7'sinin ceza, 3'ünün ise hukuk dairelerinde görevlendirilmesi kararlaştırıldı. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T22:57+0300
2022-10-12T22:57+0300
türkiye
yargıtay
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
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Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, yeni üyelerin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.Buna göre Deniz Gül, Abdullah Alacahan ve Nurullah Bodur 10. Ceza; Alpaslan Azapağası, Ali Murat Soylu ve Emine Erdoğan 9. Ceza; Sırrı Topluyıldız ise 11. Ceza dairelerinde görevlendirildi.Döndü Deniz Bilir'in 11. Hukuk, Necmi Apaydın'ın 7. Hukuk, Hamit Yelken'in de 1. Hukuk Dairesine görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221012/hsk-genel-kurulu-yargitaya-10-uye-secti-1062219519.html
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yargıtay, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
yargıtay, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

Yargıtay'ın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi

22:57 12.10.2022
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 10 üyeden 7'sinin ceza, 3'ünün ise hukuk dairelerinde görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, yeni üyelerin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Buna göre Deniz Gül, Abdullah Alacahan ve Nurullah Bodur 10. Ceza; Alpaslan Azapağası, Ali Murat Soylu ve Emine Erdoğan 9. Ceza; Sırrı Topluyıldız ise 11. Ceza dairelerinde görevlendirildi.
Döndü Deniz Bilir'in 11. Hukuk, Necmi Apaydın'ın 7. Hukuk, Hamit Yelken'in de 1. Hukuk Dairesine görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
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HSK Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 üye seçti
11:34
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