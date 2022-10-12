https://sputniknews.com.tr/20221012/yargitayin-yeni-secilen-10-uyesinin-gorev-yapacagi-daireler-belirlendi-1062247544.html
Yargıtay'ın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi
Yargıtay'ın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 10 üyeden 7'sinin ceza, 3'ünün ise hukuk dairelerinde görevlendirilmesi kararlaştırıldı. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T22:57+0300
2022-10-12T22:57+0300
2022-10-12T22:57+0300
türkiye
yargıtay
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058621465_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_56749cd08dc0e89c584b1cf273ae5fdd.jpg
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, yeni üyelerin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.Buna göre Deniz Gül, Abdullah Alacahan ve Nurullah Bodur 10. Ceza; Alpaslan Azapağası, Ali Murat Soylu ve Emine Erdoğan 9. Ceza; Sırrı Topluyıldız ise 11. Ceza dairelerinde görevlendirildi.Döndü Deniz Bilir'in 11. Hukuk, Necmi Apaydın'ın 7. Hukuk, Hamit Yelken'in de 1. Hukuk Dairesine görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221012/hsk-genel-kurulu-yargitaya-10-uye-secti-1062219519.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058621465_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_29a6418360aa0077ebde60051e1e1d21.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yargıtay, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
yargıtay, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
Yargıtay'ın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi
Abone ol
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 10 üyeden 7'sinin ceza, 3'ünün ise hukuk dairelerinde görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, yeni üyelerin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Buna göre Deniz Gül, Abdullah Alacahan ve Nurullah Bodur 10. Ceza; Alpaslan Azapağası, Ali Murat Soylu ve Emine Erdoğan 9. Ceza; Sırrı Topluyıldız ise 11. Ceza dairelerinde görevlendirildi.
Döndü Deniz Bilir'in 11. Hukuk, Necmi Apaydın'ın 7. Hukuk, Hamit Yelken'in de 1. Hukuk Dairesine görevlendirilmesi kararlaştırıldı.