https://sputniknews.com.tr/20221012/hsk-genel-kurulu-yargitaya-10-uye-secti-1062219519.html
HSK Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 üye seçti
HSK Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 üye seçti
Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi. Üyeler arasında, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T11:34+0300
2022-10-12T11:34+0300
2022-10-12T11:49+0300
türkiye
yargıtay
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti.Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.
https://sputniknews.com.tr/20220915/hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselme-kararlari-resmi-gazetede-1061211579.html
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yargıtay
HSK Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 üye seçti
11:34 12.10.2022 (güncellendi: 11:49 12.10.2022) Abone ol
Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi. Üyeler arasında, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da var.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti.
Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.