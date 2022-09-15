https://sputniknews.com.tr/20220915/hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselme-kararlari-resmi-gazetede-1061211579.html

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T08:40+0300

2022-09-15T08:40+0300

2022-09-15T08:40+0300

türkiye

hsk

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

resmi gazete

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HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. Listede 49 hakim, 24 savcı ve 72 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.Ağustos 2022 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi. Listede ismi olmayanlar HSK'ye başvurabilecek.Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.HSK'nin bir başka kararında da 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2022 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar da 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak, durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

türkiye

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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete