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https://sputniknews.com.tr/20221012/suudi-arabistan-abd-ile-iliskilerimiz-stratejik-opec-kararlari-ise-sadece-ekonomiktir-1062213670.html
Suudi Arabistan: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir
Suudi Arabistan: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu belirterek ham petrol üretiminde azalmaya giden OPEC+... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T03:19+0300
2022-10-12T03:19+0300
dünya
abd
suudi arabistan
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
opec+
petrol
faysal bin ferhan
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Suudi Arabistan Al-Arabia televizyon kanalına konuşan Faysal Bin Ferhan, OPEC+ kararları sebebiyle ABD'nin ülkesiyle ilişkilerini yeniden gözden geçireceğine ilişkin yapılan açıklamalara karşılık verdi.Ferhan, "OPEC+ kararlarının ne siyasi bir yönü bulunuyor ne de kararlara siyasi açıdan bakıyoruz. Kararlar yalnızca ekonomik. Washington ile ilişkiler bölgenin istikrarı ve güvenliğini destekleyecek şekilde stratejiktir. Riyad ile Washington arasındaki ilişkilerin iki ülke çıkarlarına ve bölgenin istikrarına katkı sağlıyor. ABD ile ilişkilerimiz kurulduğundan bu yana kurumsaldır" diye konuştu.Bin Ferhan, Yemen'deki gelişmeler hakkında "Ateşkesin uzatılması çabaları hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.İran ile normalleşme müzakerelerine dair Bin Ferhan, diyalog çalışmalarının henüz istenilen sonuca ulaşmadığını, müzakerelerin 6'ncısını beklediklerini hatırlattı.OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.Kararın üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221011/beyaz-saray-suudi-arabistan-ile-iliskilerimizi-yeniden-degerlendirmemiz-gerekiyor-1062192268.html
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abd, suudi arabistan, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, petrol, faysal bin ferhan
abd, suudi arabistan, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, petrol, faysal bin ferhan

Suudi Arabistan: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir

03:19 12.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINESuudi Arabistan - ABD - Riyad
Suudi Arabistan - ABD - Riyad - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu belirterek ham petrol üretiminde azalmaya giden OPEC+ kararlarının ise yalnızca ekonomik olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan Al-Arabia televizyon kanalına konuşan Faysal Bin Ferhan, OPEC+ kararları sebebiyle ABD'nin ülkesiyle ilişkilerini yeniden gözden geçireceğine ilişkin yapılan açıklamalara karşılık verdi.
Ferhan, "OPEC+ kararlarının ne siyasi bir yönü bulunuyor ne de kararlara siyasi açıdan bakıyoruz. Kararlar yalnızca ekonomik. Washington ile ilişkiler bölgenin istikrarı ve güvenliğini destekleyecek şekilde stratejiktir. Riyad ile Washington arasındaki ilişkilerin iki ülke çıkarlarına ve bölgenin istikrarına katkı sağlıyor. ABD ile ilişkilerimiz kurulduğundan bu yana kurumsaldır" diye konuştu.
Bin Ferhan, Yemen'deki gelişmeler hakkında "Ateşkesin uzatılması çabaları hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.
İran ile normalleşme müzakerelerine dair Bin Ferhan, diyalog çalışmalarının henüz istenilen sonuca ulaşmadığını, müzakerelerin 6'ncısını beklediklerini hatırlattı.
OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Kararın üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
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Beyaz Saray: Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemiz gerekiyor
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