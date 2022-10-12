https://sputniknews.com.tr/20221012/sanayi-uretimi-agustosta-yuzde-1-artti-1062217328.html

Sanayi üretimi ağustosta yüzde 1 arttı

Sanayi üretimi ağustosta yüzde 1 arttı

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi ağustos ayında yüzde 1 artış kaydetti. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

sanayi

sanayi üretim endeksi

sanayi üretimi

türkiye istatistik kurumu (tüik)

türkiye

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2.4 arttı.AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta yıllık yüzde 4 artmasını bekliyordu.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.Aylık bazda bakıldığında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 arttı.

https://sputniknews.com.tr/20220913/temmuz-ayi-sanayi-uretim-verileri-aciklandi-aylik-bazda-yuzde-62-azaldi-1061125283.html

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