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https://sputniknews.com.tr/20220913/temmuz-ayi-sanayi-uretim-verileri-aciklandi-aylik-bazda-yuzde-62-azaldi-1061125283.html
Temmuz ayı sanayi üretim verileri açıklandı: Aylık bazda yüzde 6.2 azaldı
Temmuz ayı sanayi üretim verileri açıklandı: Aylık bazda yüzde 6.2 azaldı
Sanayi üretimi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, aylık bazda yüzde 6,2 azaldı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T11:09+0300
2022-09-13T11:09+0300
ekonomi
sanayi
sanayi ve teknoloji bakanlığı
türkiye
üretim
sanayi üretim endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.Temmuzda sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, aylık bazda yüzde 6,2 azaldı.Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,8 azaldı.Aylık bazda bakıldığında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı.
https://sputniknews.com.tr/20220911/mhp-lideri-bahceli-enflasyon-ciktigi-gibi-inecektir-1061076112.html
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sanayi, sanayi ve teknoloji bakanlığı, türkiye, üretim, sanayi üretim endeksi
sanayi, sanayi ve teknoloji bakanlığı, türkiye, üretim, sanayi üretim endeksi

Temmuz ayı sanayi üretim verileri açıklandı: Aylık bazda yüzde 6.2 azaldı

11:09 13.09.2022
© Sputnik / Sertac Kayar Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
 Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© Sputnik / Sertac Kayar
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Sanayi üretimi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, aylık bazda yüzde 6,2 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.
Temmuzda sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, aylık bazda yüzde 6,2 azaldı.
Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,8 azaldı.
Aylık bazda bakıldığında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı.
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