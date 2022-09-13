https://sputniknews.com.tr/20220913/temmuz-ayi-sanayi-uretim-verileri-aciklandi-aylik-bazda-yuzde-62-azaldi-1061125283.html

Temmuz ayı sanayi üretim verileri açıklandı: Aylık bazda yüzde 6.2 azaldı

Temmuz ayı sanayi üretim verileri açıklandı: Aylık bazda yüzde 6.2 azaldı

Sanayi üretimi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, aylık bazda yüzde 6,2 azaldı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T11:09+0300

2022-09-13T11:09+0300

2022-09-13T11:09+0300

ekonomi

sanayi

sanayi ve teknoloji bakanlığı

türkiye

üretim

sanayi üretim endeksi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.Temmuzda sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, aylık bazda yüzde 6,2 azaldı.Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,8 azaldı.Aylık bazda bakıldığında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı.

https://sputniknews.com.tr/20220911/mhp-lideri-bahceli-enflasyon-ciktigi-gibi-inecektir-1061076112.html

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sanayi, sanayi ve teknoloji bakanlığı, türkiye, üretim, sanayi üretim endeksi