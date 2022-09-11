https://sputniknews.com.tr/20220911/mhp-lideri-bahceli-enflasyon-ciktigi-gibi-inecektir-1061076112.html

MHP lideri Bahçeli: Enflasyon çıktığı gibi inecektir

MHP lideri Bahçeli: Enflasyon çıktığı gibi inecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da '2023'e doğru aday belli karar net' mitinginde ekonomiye dair iddialı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Hiç kimse... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T19:34+0300

2022-09-11T19:34+0300

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devlet bahçeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da '2023'e doğru aday belli karar net' mitinginde açıklamalarda bulundu.Bahçeli, "HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir" dedi.Ekonomik krize de değinen Bahçeli "Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir, ama asıl fitne fücur enflasyonunun, tezvirat ve tefrika stokundaki artışın önüne geçmek, buna engel olmak da boynumuzun borcudur" ifadelerini kullanarak iddialı açıklamalarda bulundu.Bahçeli konuşmasında sık sık Millet İttifakı'nı hedef alarak, "Kılıçdaroğlu’nun KHK sözleri ABD’ye verilmiş güvencedir" iddiasında bulundu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:'Aramızda ayrık otu bulundurmayacağız, saflarımızı sık tutacağız''Ahtapotun 6 ayağı bellidir, diğer iki ayağı HDP ile emperyalizmin ana unsurlarıdır''Biden’dan onay almadan adayımız budur diyemezler'

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mhp, türkiye, devlet bahçeli