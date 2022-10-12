https://sputniknews.com.tr/20221012/pfizer-yoneticisinden-itiraf-kovid-19-asisinin-bulasmayi-engelleyip-engellemedigini-bilmiyorduk-1062240372.html

Pfizer yöneticisinden itiraf: Kovid-19 aşısının bulaşmayı engelleyip engellemediğini bilmiyorduk

Pfizer yöneticisinden itiraf: Kovid-19 aşısının bulaşmayı engelleyip engellemediğini bilmiyorduk

ABD ilaç firması Pfizer'ın kıdemli yöneticisi, Kovid-19 aşısının kullanıma sunulmadan önce bulaşmayı önleyip önlemediğini bilmediklerini itiraf etti. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T19:44+0300

2022-10-12T19:44+0300

2022-10-12T19:46+0300

koronavirüs

avrupa parlamentosu

avrupa parlamentosu (ap)

kovid-19

koronavirüs

albert bourla

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Avrupa Parlamentosu’nda (AP), Avrupa’da faaliyet gösteren birçok ilaç şirketinin üst düzey yetkililerinin katılımıyla oturumlar gerçekleştirildi. Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından ilaç şirketlerine sorular yöneltildi.Kıdemli Pfizer yöneticisi Janine Small, Pfizer olarak, Kovid-19 aşılarını kullanıma sunduklarında aşının virüsün bulaşmasını önleyip önlemediğini bilmediğini itiraf eden bir açıklama yaptı.Hollandalı Avrupa Parlamentosu üyesi Rob Roos, buradan Small’a “Pfizer Kovid-19 aşısı, piyasaya girmeden önce virüsün bulaşmasını durdurup durdurmadığı test edildi mi? Değilse, lütfen açıkça söyleyin. Cevabınız ‘evet’ ise, verileri bu komite ile paylaşmak ister misiniz? Ve gerçekten dürüst bir cevap istiyorum, evet ya da hayır ve bunu dört gözle bekliyorum” sorusunu yöneltti.Pfizer CEO'su Albert Bourla'nın yerine oturma katılan Small, ‘şirketin bilim hızıyla hareket etmesi gerektiğini’ savunarak, şu ifadeleri kullandı:CEO Bourla'nın da aynı cevap vereceğini belirten Small, “Sanırım Dr. Bourla, burada olmamasına rağmen, dönüp size, 'Biz değilsek, o zaman kim? derdi" diye konuştu.Roos, oturumdan bir bölümü Twitter üzerinden paylaşarak, açıklamaları ‘skandal’ olarak nitelendirerek, “Dünya çapında milyonlarca insan, 'başkaları için yaparsın’ şehir efsanesi nedeniyle aşı olmak zorunda olduğunu hissetti” dedi.5 milyondan fazla kez izlenen videoda, Roos, “Şimdi bunun ucuz bir yalan olduğu ortaya çıktı. Bu açığa çıkarılmalıdır” ifadesini de ekledi.

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avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), kovid-19, koronavirüs, albert bourla