https://sputniknews.com.tr/20221012/pfizer-yoneticisinden-itiraf-kovid-19-asisinin-bulasmayi-engelleyip-engellemedigini-bilmiyorduk-1062240372.html
Pfizer yöneticisinden itiraf: Kovid-19 aşısının bulaşmayı engelleyip engellemediğini bilmiyorduk
Pfizer yöneticisinden itiraf: Kovid-19 aşısının bulaşmayı engelleyip engellemediğini bilmiyorduk
ABD ilaç firması Pfizer'ın kıdemli yöneticisi, Kovid-19 aşısının kullanıma sunulmadan önce bulaşmayı önleyip önlemediğini bilmediklerini itiraf etti. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T19:44+0300
2022-10-12T19:44+0300
2022-10-12T19:46+0300
koronavirüs
avrupa parlamentosu
avrupa parlamentosu (ap)
kovid-19
koronavirüs
albert bourla
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Avrupa Parlamentosu’nda (AP), Avrupa’da faaliyet gösteren birçok ilaç şirketinin üst düzey yetkililerinin katılımıyla oturumlar gerçekleştirildi. Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından ilaç şirketlerine sorular yöneltildi.Kıdemli Pfizer yöneticisi Janine Small, Pfizer olarak, Kovid-19 aşılarını kullanıma sunduklarında aşının virüsün bulaşmasını önleyip önlemediğini bilmediğini itiraf eden bir açıklama yaptı.Hollandalı Avrupa Parlamentosu üyesi Rob Roos, buradan Small’a “Pfizer Kovid-19 aşısı, piyasaya girmeden önce virüsün bulaşmasını durdurup durdurmadığı test edildi mi? Değilse, lütfen açıkça söyleyin. Cevabınız ‘evet’ ise, verileri bu komite ile paylaşmak ister misiniz? Ve gerçekten dürüst bir cevap istiyorum, evet ya da hayır ve bunu dört gözle bekliyorum” sorusunu yöneltti.Pfizer CEO'su Albert Bourla'nın yerine oturma katılan Small, ‘şirketin bilim hızıyla hareket etmesi gerektiğini’ savunarak, şu ifadeleri kullandı:CEO Bourla'nın da aynı cevap vereceğini belirten Small, “Sanırım Dr. Bourla, burada olmamasına rağmen, dönüp size, 'Biz değilsek, o zaman kim? derdi" diye konuştu.Roos, oturumdan bir bölümü Twitter üzerinden paylaşarak, açıklamaları ‘skandal’ olarak nitelendirerek, “Dünya çapında milyonlarca insan, 'başkaları için yaparsın’ şehir efsanesi nedeniyle aşı olmak zorunda olduğunu hissetti” dedi.5 milyondan fazla kez izlenen videoda, Roos, “Şimdi bunun ucuz bir yalan olduğu ortaya çıktı. Bu açığa çıkarılmalıdır” ifadesini de ekledi.
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avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), kovid-19, koronavirüs, albert bourla
avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), kovid-19, koronavirüs, albert bourla
Pfizer yöneticisinden itiraf: Kovid-19 aşısının bulaşmayı engelleyip engellemediğini bilmiyorduk
19:44 12.10.2022 (güncellendi: 19:46 12.10.2022) Abone ol
ABD ilaç firması Pfizer'ın kıdemli yöneticisi, Kovid-19 aşısının kullanıma sunulmadan önce bulaşmayı önleyip önlemediğini bilmediklerini itiraf etti.
Avrupa Parlamentosu’nda (AP), Avrupa’da faaliyet gösteren birçok ilaç şirketinin üst düzey yetkililerinin katılımıyla oturumlar gerçekleştirildi. Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından ilaç şirketlerine sorular yöneltildi.
Kıdemli Pfizer yöneticisi Janine Small, Pfizer olarak, Kovid-19 aşılarını kullanıma sunduklarında aşının virüsün bulaşmasını önleyip önlemediğini bilmediğini itiraf eden bir açıklama yaptı.
Hollandalı Avrupa Parlamentosu üyesi Rob Roos, buradan Small’a “Pfizer Kovid-19 aşısı, piyasaya girmeden önce virüsün bulaşmasını durdurup durdurmadığı test edildi mi? Değilse, lütfen açıkça söyleyin. Cevabınız ‘evet’ ise, verileri bu komite ile paylaşmak ister misiniz? Ve gerçekten dürüst bir cevap istiyorum, evet ya da hayır ve bunu dört gözle bekliyorum” sorusunu yöneltti.
Pfizer CEO'su Albert Bourla'nın yerine oturma katılan Small, ‘şirketin bilim hızıyla hareket etmesi gerektiğini’ savunarak, şu ifadeleri kullandı:
“Piyasaya girmeden önce immunizasyonu durdurmayı biliyor muyduk sorusuna gelince; Hayır. Piyasada neler olup bittiğini gerçekten anlamak için bilim hızında ilerlemek zorundaydık ve bu açıdan, her şeyi risk altında yapmak zorundaydık.”
CEO Bourla'nın da aynı cevap vereceğini belirten Small, “Sanırım Dr. Bourla, burada olmamasına rağmen, dönüp size, 'Biz değilsek, o zaman kim? derdi" diye konuştu.
Roos, oturumdan bir bölümü Twitter üzerinden paylaşarak, açıklamaları ‘skandal’ olarak nitelendirerek, “Dünya çapında milyonlarca insan, 'başkaları için yaparsın’ şehir efsanesi nedeniyle aşı olmak zorunda olduğunu hissetti” dedi.
5 milyondan fazla kez izlenen videoda, Roos, “Şimdi bunun ucuz bir yalan olduğu ortaya çıktı. Bu açığa çıkarılmalıdır” ifadesini de ekledi.