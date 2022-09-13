https://sputniknews.com.tr/20220913/abde-pfizer-biontechin-varyantlara-uyumlu-asisinin-takviye-dozu-tavsiye-edildi-1061116372.html
AB'de Pfizer-BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısının takviye dozu tavsiye edildi
AB'de Pfizer-BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısının takviye dozu tavsiye edildi
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Pfizer-BioNTech'in yeni varyantlara uyarlanmış aşısının 12 yaş üzerine takviye doz olarak... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T00:56+0300
2022-09-13T00:56+0300
2022-09-13T00:59+0300
koronavirüs
avrupa birliği
ema
pfizer
biontech
omicron
comirnaty
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EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Pfizer-BioNTech tarafından Omicron'un alt varyantları BA.4 ve BA.5'e uyumlu şekilde geliştirilen Comirnaty aşısının 12 yaş ve üstü, en az bir doz orijinal aşı almış kişilerde kullanılmasının önerildiği bildirildi.EMA'dan daha önce yapılan açıklamada, Moderna'nın da BA.4/5 varyantı için bu ay içinde başvuru yapacağı ifade edilmişti.AB'de Kovid-19'a karşı varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen aşılara onay verilmesinin ardından, hiç aşı olmayanlara orijinal, takviye doz alacaklara yeni varyantlara uyumlu aşıların yapılması planlanıyor."Vidprevtyn", "Skycovion", "Hipra" isimli aşıların değerlendirme süreci devam ederken, çocuklar için ise 6 ay-4 yaş aralığında Comirnaty, 5 ay-6 yaş aralığında Spikevax'ın takviye dozlarının değerlendirmesi sürüyor.EMA'nın aşılarla ilgili kararları AB Komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. EMA'nın Kovid-19 aşılarıyla ilgili tavsiyeleri bugüne kadar AB Komisyonu tarafından kısa sürede onaylandı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/haftalik-koronavirus-tablosu-aciklandi-1061115126.html
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avrupa birliği, ema, pfizer, biontech , omicron, comirnaty
AB'de Pfizer-BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısının takviye dozu tavsiye edildi
00:56 13.09.2022 (güncellendi: 00:59 13.09.2022) Abone ol
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Pfizer-BioNTech'in yeni varyantlara uyarlanmış aşısının 12 yaş üzerine takviye doz olarak yapılabileceğini duyurdu.
EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Pfizer-BioNTech tarafından Omicron'un alt varyantları BA.4 ve BA.5'e uyumlu şekilde geliştirilen Comirnaty aşısının 12 yaş ve üstü, en az bir doz orijinal aşı almış kişilerde kullanılmasının önerildiği bildirildi.
EMA'dan daha önce yapılan açıklamada, Moderna'nın da BA.4/5 varyantı için bu ay içinde başvuru yapacağı ifade edilmişti.
AB'de Kovid-19'a karşı varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen aşılara onay verilmesinin ardından, hiç aşı olmayanlara orijinal, takviye doz alacaklara yeni varyantlara uyumlu aşıların yapılması planlanıyor.
"Vidprevtyn", "Skycovion", "Hipra" isimli aşıların değerlendirme süreci devam ederken, çocuklar için ise 6 ay-4 yaş aralığında Comirnaty, 5 ay-6 yaş aralığında Spikevax'ın takviye dozlarının değerlendirmesi sürüyor.
EMA'nın aşılarla ilgili kararları AB Komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. EMA'nın Kovid-19 aşılarıyla ilgili tavsiyeleri bugüne kadar AB Komisyonu tarafından kısa sürede onaylandı.