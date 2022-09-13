https://sputniknews.com.tr/20220913/haftalik-koronavirus-tablosu-aciklandi-1061115126.html

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 5-11 Eylül 2022 dönemi haftalık vaka tablosu açıklandı. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 2 bin 791 azalmış oldu. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T00:20+0300

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korona

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Türkiye'nin haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.Buna göre 5-11 Eylül haftasında 22 bin 441 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 89 kişi yaşamını yitirdi. 05-11 Eylül verilerine göre haftalık vaka çnceki haftaya göre yüzde 30.29 oranında azaldı.

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korona, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını