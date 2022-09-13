Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20220913/haftalik-koronavirus-tablosu-aciklandi-1061115126.html
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Türkiye'nin 5-11 Eylül 2022 dönemi haftalık vaka tablosu açıklandı. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 2 bin 791 azalmış oldu. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T00:20+0300
2022-09-13T00:23+0300
korona
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Türkiye'nin haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.Buna göre 5-11 Eylül haftasında 22 bin 441 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 89 kişi yaşamını yitirdi. 05-11 Eylül verilerine göre haftalık vaka çnceki haftaya göre yüzde 30.29 oranında azaldı.
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korona, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
korona, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

00:20 13.09.2022 (güncellendi: 00:23 13.09.2022)
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDKoronavirüs, koronavirüs testi, kovid-19, Fransa koronavirüs
Koronavirüs, koronavirüs testi, kovid-19, Fransa koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
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Türkiye'nin 5-11 Eylül 2022 dönemi haftalık vaka tablosu açıklandı. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 2 bin 791 azalmış oldu.
Türkiye'nin haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Buna göre 5-11 Eylül haftasında 22 bin 441 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 89 kişi yaşamını yitirdi.
05-11 Eylül verilerine göre haftalık vaka çnceki haftaya göre yüzde 30.29 oranında azaldı.
KORONAVİRÜS
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