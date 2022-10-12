Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221012/myanmarin-devrik-lideri-suu-ciiye-yolsuzluktan-3-yil-daha-hapis-cezasi-verildi-1062216460.html
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye yolsuzluktan 3 yıl daha hapis cezası verildi
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye yolsuzluktan 3 yıl daha hapis cezası verildi
Myanmar’da mahkeme, 1 Şubat 2021'de ordunun darbeyle yönetimi ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan ve tutukluluk hali devam eden devrik lider Aung San... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T09:18+0300
2022-10-12T09:18+0300
dünya
myanmar
aung san suu çi
yolsuzluk
hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104081/41/1040814135_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_43dfba738da6b6e8a7c64ae05c7702cd.jpg
Myanmar'da askeri yönetimin kontrolündeki mahkeme, devrik lider Suu Çii'ye iki yolsuzluk suçundan 3'er yıl hapis cezası verdi ancak hapis cezalarının birleştirilerek toplamda 3 yıl olmasına hükmetti.Uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş iş adamı Maung Weik'ten rüşvet olarak 550 bin dolar almakla suçlanan devrik lider, hakkındaki yolsuzluk iddialarını mahkemede reddetti.175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyorAskeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii’nin yolsuzluk davasında ilk kararını nisanda açıklamıştı.Suu Çii’nin, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Devrik lider Suu Çii, yargılandığı 4 farklı yolsuzluk ve seçimlerde sahtekarlık davalarından da suçlu bulunarak mevcut hapis cezalarına ek olarak 9 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı.Suu Çii'ye, resmi sırlar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis daha verilmişti.Myanmar'da askeri mahkemenin verdiği 3 yıllık son cezayla Suu Çii toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.Myanmar'daki askeri darbeMyanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220929/myanmarin-devrik-lideri-suu-cii-hakkinda-3-yil-hapis-karari-1061751215.html
myanmar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104081/41/1040814135_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_98a444f1b5170386b278e19698005485.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
myanmar, aung san suu çi, yolsuzluk, hapis cezası
myanmar, aung san suu çi, yolsuzluk, hapis cezası

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye yolsuzluktan 3 yıl daha hapis cezası verildi

09:18 12.10.2022
© REUTERS / YVES HERMANArakan'daki şiddet dalgasından beri kendisine layık görülen pek çok ödül geri alınan Aung San Suu Kyi, ICJ'de savunma yaparken, dışarıda büyük bir kalabalığın destek gösterisine mazhar oldu.
Arakan'daki şiddet dalgasından beri kendisine layık görülen pek çok ödül geri alınan Aung San Suu Kyi, ICJ'de savunma yaparken, dışarıda büyük bir kalabalığın destek gösterisine mazhar oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
Abone olTelegram
Myanmar’da mahkeme, 1 Şubat 2021'de ordunun darbeyle yönetimi ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan ve tutukluluk hali devam eden devrik lider Aung San Suu Çii'yi, iki yolsuzluktan suçlu bularak 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Myanmar'da askeri yönetimin kontrolündeki mahkeme, devrik lider Suu Çii'ye iki yolsuzluk suçundan 3'er yıl hapis cezası verdi ancak hapis cezalarının birleştirilerek toplamda 3 yıl olmasına hükmetti.
Uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş iş adamı Maung Weik'ten rüşvet olarak 550 bin dolar almakla suçlanan devrik lider, hakkındaki yolsuzluk iddialarını mahkemede reddetti.

175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor

Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii’nin yolsuzluk davasında ilk kararını nisanda açıklamıştı.
Suu Çii’nin, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.
76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Devrik lider Suu Çii, yargılandığı 4 farklı yolsuzluk ve seçimlerde sahtekarlık davalarından da suçlu bulunarak mevcut hapis cezalarına ek olarak 9 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı.
Suu Çii'ye, resmi sırlar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis daha verilmişti.
Myanmar'da askeri mahkemenin verdiği 3 yıllık son cezayla Suu Çii toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.
Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.
Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
DÜNYA
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii hakkında 3 yıl hapis kararı
29 Eylül, 11:51

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.
Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала