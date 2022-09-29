https://sputniknews.com.tr/20220929/myanmarin-devrik-lideri-suu-cii-hakkinda-3-yil-hapis-karari-1061751215.html

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii hakkında 3 yıl hapis kararı

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii hakkında 3 yıl hapis kararı

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii ve Avustralyalı eski ekonomi danışmanı Sean Turnell ülkenin resmi sırlar yasasını ihlalden 3'er yıl hapis cezasına... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T11:51+0300

2022-09-29T11:51+0300

2022-09-29T11:51+0300

dünya

myanmar

aung san suu çii

devlet sırrı

hapis cezası

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Myanmar'da 1 Şubat 2021'de yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi lideri Aung San Suu Çii ve diğer hükümet yetkililerinin yargılandığı dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Suu Çii ve Avustralyalı eski ekonomi danışmanı Sean Turnell ülkenin resmi sırlar yasasını ihlalden 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Myanmar basınının askeri cunta kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre bugün hakim karşısına çıkan ikilinin 14 yıla kadar hapis öngören resmi sırlar yasasını ihlal suçlamasından 3'er yıl hapse çarptırılması sürpriz olarak karşılandı. Toplam cezası 23 yıla çıktıSon gelişme ile birlikte daha önce farklı suçlamalardan 20 yıl hapse mahkum edilen Suu Çii'nin cezası 23 yıla ulaşmış oldu. Turnell'in ise ayrıca göçmenlik yasasını ihlal suçlamasından hakim karşısına çıkması bekleniyor.Darbeden bu yana tutuklularMyanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koyan askeri cunta, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı.Önceden Sidney'deki Macquarie Üniversitesi'nde akademisyen olan Turnell ise Şubat 2021 darbesinden 5 gün sonra tutuklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220115/myanmarda-devrik-lider-suu-cii-5-yeni-yolsuzluk-suclamasiyla-karsi-karsiya-1052762670.html

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