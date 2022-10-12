https://sputniknews.com.tr/20221012/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-moskovada-ulkemizin-enerji-guvenligini-saglamak-istiyoruz-1062248172.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Moskova’da: Ülkemizin enerji güvenliğini sağlamak istiyoruz

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Moskova’da: Ülkemizin enerji güvenliğini sağlamak istiyoruz

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Enerji Haftası’na katılmak için Moskova’ya geldiğini ve ülkesinin enerji güvenliğiyle ilgili görüşmelerde... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T23:41+0300

2022-10-12T23:41+0300

2022-10-12T23:41+0300

avrupa'da enerji krizi

peter szijjarto

enerji

macaristan

rusya

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Szijjarto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Moskova’ya indik ve tekrar burada olmamızın iki nedeni var. Derhal ateşkes ve barış görüşmeleri istediğimizi söylemek ve Macaristan’ın enerji arzını sadece bu kış için değil, gelecek yıllar için de sağlamak” diye yazdı.Macar bakan, Rusya Enerji Haftası kapsamında bugün Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ile görüştü.Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Aleksey Miller ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto doğalgaz alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Gazprom’un TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden güvenli biçimde gazı Macaristan’a ulaştırdığı kaydedildi.Szijjarto, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bugünkü görüşmemin amacı, Gazprom'un uzun vadede Macaristan ile işbirliğine ilgi duyduğundan emin olmaktı. Avrupa'daki mevcut enerji krizi kısa vadeli değil, uzun vadeli. Bu nedenle Gazprom’un uzun vadede güvenebileceğimiz bir doğal gaz tedarikçisi olarak kalmasına ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

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peter szijjarto, enerji, macaristan, rusya