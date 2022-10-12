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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221012/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-moskovada-ulkemizin-enerji-guvenligini-saglamak-istiyoruz-1062248172.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Moskova’da: Ülkemizin enerji güvenliğini sağlamak istiyoruz
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Moskova’da: Ülkemizin enerji güvenliğini sağlamak istiyoruz
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Enerji Haftası’na katılmak için Moskova’ya geldiğini ve ülkesinin enerji güvenliğiyle ilgili görüşmelerde... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T23:41+0300
2022-10-12T23:41+0300
avrupa'da enerji krizi
peter szijjarto
enerji
macaristan
rusya
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Szijjarto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Moskova’ya indik ve tekrar burada olmamızın iki nedeni var. Derhal ateşkes ve barış görüşmeleri istediğimizi söylemek ve Macaristan’ın enerji arzını sadece bu kış için değil, gelecek yıllar için de sağlamak” diye yazdı.Macar bakan, Rusya Enerji Haftası kapsamında bugün Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ile görüştü.Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Aleksey Miller ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto doğalgaz alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Gazprom’un TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden güvenli biçimde gazı Macaristan’a ulaştırdığı kaydedildi.Szijjarto, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bugünkü görüşmemin amacı, Gazprom'un uzun vadede Macaristan ile işbirliğine ilgi duyduğundan emin olmaktı. Avrupa'daki mevcut enerji krizi kısa vadeli değil, uzun vadeli. Bu nedenle Gazprom’un uzun vadede güvenebileceğimiz bir doğal gaz tedarikçisi olarak kalmasına ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.
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peter szijjarto, enerji, macaristan, rusya
peter szijjarto, enerji, macaristan, rusya

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Moskova’da: Ülkemizin enerji güvenliğini sağlamak istiyoruz

23:41 12.10.2022
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Enerji Haftası’na katılmak için Moskova’ya geldiğini ve ülkesinin enerji güvenliğiyle ilgili görüşmelerde bulunacağını belirtti.
Szijjarto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Moskova’ya indik ve tekrar burada olmamızın iki nedeni var. Derhal ateşkes ve barış görüşmeleri istediğimizi söylemek ve Macaristan’ın enerji arzını sadece bu kış için değil, gelecek yıllar için de sağlamak” diye yazdı.
Macar bakan, Rusya Enerji Haftası kapsamında bugün Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ile görüştü.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Aleksey Miller ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto doğalgaz alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi” ifadesine yer verildi.
Görüşmede, Gazprom’un TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden güvenli biçimde gazı Macaristan’a ulaştırdığı kaydedildi.
Szijjarto, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bugünkü görüşmemin amacı, Gazprom'un uzun vadede Macaristan ile işbirliğine ilgi duyduğundan emin olmaktı. Avrupa'daki mevcut enerji krizi kısa vadeli değil, uzun vadeli. Bu nedenle Gazprom’un uzun vadede güvenebileceğimiz bir doğal gaz tedarikçisi olarak kalmasına ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.
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