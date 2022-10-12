https://sputniknews.com.tr/20221012/kilicdaroglu-abdde-john-hopkins-universitesi-ogrencileriyle-bulustu-1062214300.html

Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington’da John Hopkins Üniversitesi'ndeki Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kulübü... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T05:22+0300

2022-10-12T05:22+0300

2022-10-12T05:22+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

john hopkins tıp okulu

abd

ziyaret

öğrenci

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CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, öğrencilerle 'Türkiye Seçimleri' üzerine yaptığı belirtilen toplantıya, Boston temaslarında olduğu gibi, beraberinde gelen Türk gazeteciler dışındaki basın mensupları alınmadı.Çıkışta gazetecilerin, basının toplantıya neden alınmadığını sormaları üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu, üniversite olarak alınan bir karar. Bunu üniversiteye söyleyin, bize değil. Mekan onların, bizim değil” yanıtını verdi.'Toplantının güzel geçtiğini' belirten Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, “Aday mısınız diye sordular mı?” sorusunu, “Hayır hayır o konuya girmediler. Demokrasiyi sordular, özgürlükleri sordular. Kadına yönelik şiddeti sordular” şeklinde cevapladı.

https://sputniknews.com.tr/20221010/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-bostonda-massachusetts-teknoloji-enstitusunu-ziyaret-etti-1062168763.html

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kemal kılıçdaroğlu, john hopkins tıp okulu, abd, ziyaret, öğrenci