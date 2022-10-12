https://sputniknews.com.tr/20221012/kilicdaroglu-abdde-john-hopkins-universitesi-ogrencileriyle-bulustu-1062214300.html
Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington’da John Hopkins Üniversitesi'ndeki Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kulübü... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T05:22+0300
2022-10-12T05:22+0300
2022-10-12T05:22+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
john hopkins tıp okulu
abd
ziyaret
öğrenci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/17/1059059067_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_670cfad937d4882f81af025ed806e588.jpg
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, öğrencilerle 'Türkiye Seçimleri' üzerine yaptığı belirtilen toplantıya, Boston temaslarında olduğu gibi, beraberinde gelen Türk gazeteciler dışındaki basın mensupları alınmadı.Çıkışta gazetecilerin, basının toplantıya neden alınmadığını sormaları üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu, üniversite olarak alınan bir karar. Bunu üniversiteye söyleyin, bize değil. Mekan onların, bizim değil” yanıtını verdi.'Toplantının güzel geçtiğini' belirten Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, “Aday mısınız diye sordular mı?” sorusunu, “Hayır hayır o konuya girmediler. Demokrasiyi sordular, özgürlükleri sordular. Kadına yönelik şiddeti sordular” şeklinde cevapladı.
https://sputniknews.com.tr/20221010/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-bostonda-massachusetts-teknoloji-enstitusunu-ziyaret-etti-1062168763.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/17/1059059067_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_397e3815f77751cf53ad4e505b7232c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, john hopkins tıp okulu, abd, ziyaret, öğrenci
kemal kılıçdaroğlu, john hopkins tıp okulu, abd, ziyaret, öğrenci
Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington’da John Hopkins Üniversitesi'ndeki Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya geldi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, öğrencilerle 'Türkiye Seçimleri' üzerine yaptığı belirtilen toplantıya, Boston temaslarında olduğu gibi, beraberinde gelen Türk gazeteciler dışındaki basın mensupları alınmadı.
Çıkışta gazetecilerin, basının toplantıya neden alınmadığını sormaları üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu, üniversite olarak alınan bir karar. Bunu üniversiteye söyleyin, bize değil. Mekan onların, bizim değil” yanıtını verdi.
'Toplantının güzel geçtiğini' belirten Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, “Aday mısınız diye sordular mı?” sorusunu, “Hayır hayır o konuya girmediler. Demokrasiyi sordular, özgürlükleri sordular. Kadına yönelik şiddeti sordular” şeklinde cevapladı.