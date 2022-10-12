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Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington’da John Hopkins Üniversitesi'ndeki Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kulübü... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T05:22+0300
2022-10-12T05:22+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
john hopkins tıp okulu
abd
ziyaret
öğrenci
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CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, öğrencilerle 'Türkiye Seçimleri' üzerine yaptığı belirtilen toplantıya, Boston temaslarında olduğu gibi, beraberinde gelen Türk gazeteciler dışındaki basın mensupları alınmadı.Çıkışta gazetecilerin, basının toplantıya neden alınmadığını sormaları üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu, üniversite olarak alınan bir karar. Bunu üniversiteye söyleyin, bize değil. Mekan onların, bizim değil” yanıtını verdi.'Toplantının güzel geçtiğini' belirten Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, “Aday mısınız diye sordular mı?” sorusunu, “Hayır hayır o konuya girmediler. Demokrasiyi sordular, özgürlükleri sordular. Kadına yönelik şiddeti sordular” şeklinde cevapladı.
https://sputniknews.com.tr/20221010/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-bostonda-massachusetts-teknoloji-enstitusunu-ziyaret-etti-1062168763.html
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kemal kılıçdaroğlu, john hopkins tıp okulu, abd, ziyaret, öğrenci
kemal kılıçdaroğlu, john hopkins tıp okulu, abd, ziyaret, öğrenci

Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

05:22 12.10.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜLCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜL
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington’da John Hopkins Üniversitesi'ndeki Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya geldi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, öğrencilerle 'Türkiye Seçimleri' üzerine yaptığı belirtilen toplantıya, Boston temaslarında olduğu gibi, beraberinde gelen Türk gazeteciler dışındaki basın mensupları alınmadı.
Çıkışta gazetecilerin, basının toplantıya neden alınmadığını sormaları üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu, üniversite olarak alınan bir karar. Bunu üniversiteye söyleyin, bize değil. Mekan onların, bizim değil” yanıtını verdi.
'Toplantının güzel geçtiğini' belirten Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, “Aday mısınız diye sordular mı?” sorusunu, “Hayır hayır o konuya girmediler. Demokrasiyi sordular, özgürlükleri sordular. Kadına yönelik şiddeti sordular” şeklinde cevapladı.
Kemal Kılıçdaroğlu ABD'de - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
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