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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ABD, İtalya, Brezilya ve Sırbistan yarı finale çıktı
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ABD, İtalya, Brezilya ve Sırbistan yarı finale çıktı
FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya ile Brezilya, Sırbistan ile de ABD karşı karşıya gelecek. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T00:31+0300
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fivb dünya şampiyonası
spor
yarı final
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu.Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan çeyrek final maçlarında ABD, Türkiye'yi 3-0, Sırbistan da ev sahibi ülkeyi 3-2'lik setlerle mağlup etti.Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki çeyrek final müsabakalarında ise İtalya, Çin'i 3-1, Brezilya da Japonya'yı 3-2'lik skorlarla yenerek son dört takım arasına kaldı.Yarı finalde İtalya ile Brezilya, Sırbistan ile de ABD karşı karşıya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20221011/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-ceyrek-final-macinda-abdye-3-0-maglup-oldu-1062201855.html
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fivb dünya şampiyonası, yarı final
fivb dünya şampiyonası, yarı final

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ABD, İtalya, Brezilya ve Sırbistan yarı finale çıktı

00:31 12.10.2022
© AAvoleybol
voleybol - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AA
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FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya ile Brezilya, Sırbistan ile de ABD karşı karşıya gelecek.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu.
Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan çeyrek final maçlarında ABD, Türkiye'yi 3-0, Sırbistan da ev sahibi ülkeyi 3-2'lik setlerle mağlup etti.
Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki çeyrek final müsabakalarında ise İtalya, Çin'i 3-1, Brezilya da Japonya'yı 3-2'lik skorlarla yenerek son dört takım arasına kaldı.
Yarı finalde İtalya ile Brezilya, Sırbistan ile de ABD karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
SPOR
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu
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