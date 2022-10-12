https://sputniknews.com.tr/20221012/fivb-dunya-kadinlar-voleybol-sampiyonasinda-abd-italya-brezilya-ve-sirbistan-yari-finale-cikti-1062209175.html

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ABD, İtalya, Brezilya ve Sırbistan yarı finale çıktı

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ABD, İtalya, Brezilya ve Sırbistan yarı finale çıktı

FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya ile Brezilya, Sırbistan ile de ABD karşı karşıya gelecek. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

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fivb dünya şampiyonası

spor

yarı final

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu.Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan çeyrek final maçlarında ABD, Türkiye'yi 3-0, Sırbistan da ev sahibi ülkeyi 3-2'lik setlerle mağlup etti.Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki çeyrek final müsabakalarında ise İtalya, Çin'i 3-1, Brezilya da Japonya'yı 3-2'lik skorlarla yenerek son dört takım arasına kaldı.Yarı finalde İtalya ile Brezilya, Sırbistan ile de ABD karşı karşıya gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20221011/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-ceyrek-final-macinda-abdye-3-0-maglup-oldu-1062201855.html

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fivb dünya şampiyonası, yarı final