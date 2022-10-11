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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T19:57+0300
2022-10-11T20:10+0300
türkiye a milli kadın voleybol takımı
spor
fivb dünya şampiyonası
abd
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Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde setin ilk başlarında 6 sayı geri düşen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Saliha Şahin'in sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı. Milli takımın hücumlarına iyi savunma yapan ABD, Frantti, Drews ve Robinson'un sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı.İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, milli takım Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın ile sayılar buldu. Milli takıma, Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti'nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson ile sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.ABD'ye yenilen Türkiye, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na veda etti.
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türkiye a milli kadın voleybol takımı, fivb dünya şampiyonası, abd
türkiye a milli kadın voleybol takımı, fivb dünya şampiyonası, abd

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu

19:57 11.10.2022 (güncellendi: 20:10 11.10.2022)
© AAA Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AA
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde setin ilk başlarında 6 sayı geri düşen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Saliha Şahin'in sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı. Milli takımın hücumlarına iyi savunma yapan ABD, Frantti, Drews ve Robinson'un sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı.
İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, milli takım Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın ile sayılar buldu. Milli takıma, Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti'nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.
Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson ile sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
ABD'ye yenilen Türkiye, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na veda etti.
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