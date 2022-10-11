https://sputniknews.com.tr/20221011/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-ceyrek-final-macinda-abdye-3-0-maglup-oldu-1062201855.html

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. 11.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye a milli kadın voleybol takımı

spor

fivb dünya şampiyonası

abd

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Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde setin ilk başlarında 6 sayı geri düşen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Saliha Şahin'in sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı. Milli takımın hücumlarına iyi savunma yapan ABD, Frantti, Drews ve Robinson'un sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı.İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, milli takım Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın ile sayılar buldu. Milli takıma, Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti'nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson ile sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.ABD'ye yenilen Türkiye, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na veda etti.

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türkiye a milli kadın voleybol takımı, fivb dünya şampiyonası, abd