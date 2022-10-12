https://sputniknews.com.tr/20221012/fedden-faiz-artirimi-sinyali--1062246476.html

Fed'den 'faiz artırımı' sinyali

Fed'den 'faiz artırımı' sinyali

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için daha sıkı bir politika duruşuna geçilmesi... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T22:34+0300

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2022-10-12T22:34+0300

fed

abd merkez bankası (fed)

faiz

faiz oranı

faiz artırımı

sinyal

tutanak

ekonomi

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Fed, Federal Açık Piyasa Komites'inin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3.00-3.25 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini gösterdi.Tutanaklarda, "Yetkililer, Fed'in fiyat istikrar ve maksimum istihdam hedeflerini başarmak için Komitenin daha sıkı bir politika duruşuna geçmesi ve ardından bu duruşu sürdürmesi gerektiği kararına vardı" ifadesi kullanıldı.'Enflasyon tahmin edilenden daha yavaş düşüyor'Enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ettiği ve uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde bulunduğunun gözlemlendiği belirtilen tutanaklarda, son dönemdeki enflasyon verilerinin genel olarak beklentilerin üzerinde geldiği ve buna bağlı olarak enflasyonun tahmin edilenden daha yavaş düştüğü kaydedildi.Tutanaklarda, "Pek çok yetkili, enflasyonu düşürmek için çok az önlem almanın maliyetinin, çok fazla önlem almanın maliyetinden daha büyük olabileceğini vurguladı" değerlendirmesi yer aldı.Bazı yetkililerin, özellikle oldukça belirsiz mevcut küresel ekonomik ve finansal ortamda, ekonomik görünüm üzerinde önemli olumsuz etki riskini azaltmak amacıyla daha fazla politika sıkılaştırmasının hızını ayarlamanın önemli olacağını düşündüğüne işaret edilen tutanaklarda, yetkililerin orta vadede enflasyon baskılarının kademeli olarak azalacağı kanaatinde oldukları bildirildi.Faiz artışlarının hızının yavaşlatılmasının bir noktada uygun olacağına işaret edildiTutanaklarda, yetkililerin politika ayarlamalarının kümülatif etkilerini değerlendirirken, bir noktada faiz artırımlarının hızını yavaşlatmanın uygun olacağı konusunda anlaştığı aktarıldı.Bazı yetkililerin para politikası kısıtlayıcı bir bölgeye taşındıkça risklerin daha iki taraflı hale geleceğini gözlemlediği kaydedilen tutanaklarda, diğer ülkelerdeki parasal sıkılaşma ve küresel ekonomik görünümün zayıflaması da dahil olmak üzere gelecek dönemde ABD'deki ekonomik faaliyeti kısıtlayabilecek faktörlerin arttığı belirtildi.Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 1-2 Kasım'da yapılması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221007/fed-yetkililerinden-enflasyon-mesaji-yil-basinda-ek-faiz-artirimlari-bekliyoruz-1062057592.html

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fed, abd merkez bankası (fed), faiz, faiz oranı, faiz artırımı, sinyal, tutanak