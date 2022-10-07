https://sputniknews.com.tr/20221007/fed-yetkililerinden-enflasyon-mesaji-yil-basinda-ek-faiz-artirimlari-bekliyoruz-1062057592.html

Fed yetkililerinden enflasyon mesajı: Yıl başında ek faiz artırımları bekliyoruz

Fed yetkililerinden enflasyon mesajı: Yıl başında ek faiz artırımları bekliyoruz

Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, gelecek yılın başlarında ek faiz artırımları beklediklerini ifade... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T10:05+0300

2022-10-07T10:05+0300

2022-10-07T10:05+0300

ekonomi

abd

fed

abd merkez bankası (fed)

faiz

faiz artırımı

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044968416_0:115:1801:1128_1920x0_80_0_0_d88123d4948596917006ba194d5dced2.jpg

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu’nun yeni üyelerinden Lisa Cook, dün çoğu yetkilinin faiz artırımlarına devam etme yönündeki açıklamalarına katılırken, diğer Fed yetkilileri de enflasyonu düşürmek için mücadelede gevşemeye dair bir işaret görmediklerini belirtti.Fed’in Washington merkezli yönetim kuruluna katılmasından bu yana ilk kez para politikasına dair açıklama yapan Cook, “ABD’de enflasyon inatçı ve kabul edilemeyecek yüksek seviyede seyrine devam ediyor ve son aylarda açıklanan veriler enflasyon kaynaklı baskıların geniş tabanlı olduğunu gösteriyor” dedi.İlk kez açıklama yapan bir başka kurul üyesi Philip Jefferson da enflasyonu kontrol altına almak konusunda kararlı olduğunu ifade etti.Kurul üyesi Christopher Waller da “Gelecek yılın başlarında ek faiz artırımları bekliyorum” dedi ve Fed’in enflasyonun hafiflediğine dair işaret görmeden faiz artırımlarını durdurmaması gerektiğini belirtti.Yetkililer son politika toplantılarından bu yana 1-2 Kasım’da gerçekleşecek toplantıda 75 baz puan büyüklüğünde art arda dördüncü faiz artırımına gidileceğine, daha sonra da faiz artırımlarının devam edeceğine işaret ediyorlar.

https://sputniknews.com.tr/20220929/fed-abdnin-6-buyuk-bankasiyla-iklim-senaryosu-analiz-calismasi-baslatacak-1061781477.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, fed, abd merkez bankası (fed), faiz, faiz artırımı, enflasyon