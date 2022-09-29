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https://sputniknews.com.tr/20220929/fed-abdnin-6-buyuk-bankasiyla-iklim-senaryosu-analiz-calismasi-baslatacak-1061781477.html
Fed, ABD'nin 6 büyük bankasıyla iklim senaryosu analiz çalışması başlatacak
Fed, ABD'nin 6 büyük bankasıyla iklim senaryosu analiz çalışması başlatacak
ABD Merkez Bankası (Fed), iklimle ilgili finansal riskleri ölçme ve yönetme kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla ülkenin 6 büyük bankasının gelecek yıl pilot... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T23:53+0300
2022-09-29T23:53+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası (fed)
abd
banka
iklim
bank of america
citigroup
goldman sachs
jpmorgan chase
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Fed'den yapılan açıklamada, finansal kurumların dayanıklılığının farklı varsayımsal iklim senaryoları altında değerlendirileceği kaydedildi.Açıklamada, ülkenin 6 büyük bankasının, denetçilerin ve firmaların iklimle ilgili finansal riskleri ölçme ve yönetme yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış pilot iklim senaryosu analiz çalışmasına katılacağı bildirildi.Senaryo analizinin iklimle ilgili finansal riskleri değerlendirmeye yönelik bir araç olduğu belirtilen açıklamada, pilot çalışmanın herhangi bir sermaye veya denetim etkisi olmayacağı aktarıldı.Açıklamada, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun çalışmaya katılacak bankalar olduğu bildirildi.Pilot çalışmanın 2023'ün başlarında başlayacağı ve yıl sonuna doğru sonuçlanmasının beklendiği aktarılan açıklamada, iklim senaryosu analizinin banka stres testlerinden ayrı ve farklı olacağı kaydedildi.Açıklamada, çalışma boyunca katılımcı bankaların iklim senaryolarının belirli portföyler ve iş stratejileri üzerindeki etkisini analiz edeceği belirtilerek, analizin inceleneceği ve iklimle ilgili finansal riskleri yönetmek amacıyla kapasite oluşturulması için firmalarla bağlantıya geçileceği belirtildi.Fed'in açıklamasında, çalışmadan elde edilen bulguların ise yayımlanmasının planlandığı aktarıldı.
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fed, abd merkez bankası (fed), abd, banka, iklim, bank of america, citigroup, goldman sachs, jpmorgan chase, morgan stanley, wells fargo
fed, abd merkez bankası (fed), abd, banka, iklim, bank of america, citigroup, goldman sachs, jpmorgan chase, morgan stanley, wells fargo

Fed, ABD'nin 6 büyük bankasıyla iklim senaryosu analiz çalışması başlatacak

23:53 29.09.2022
© REUTERS / Chris WattieFed
Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© REUTERS / Chris Wattie
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ABD Merkez Bankası (Fed), iklimle ilgili finansal riskleri ölçme ve yönetme kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla ülkenin 6 büyük bankasının gelecek yıl pilot iklim senaryosu analiz çalışmasına katılacağını duyurdu.
Fed'den yapılan açıklamada, finansal kurumların dayanıklılığının farklı varsayımsal iklim senaryoları altında değerlendirileceği kaydedildi.
Açıklamada, ülkenin 6 büyük bankasının, denetçilerin ve firmaların iklimle ilgili finansal riskleri ölçme ve yönetme yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış pilot iklim senaryosu analiz çalışmasına katılacağı bildirildi.
Senaryo analizinin iklimle ilgili finansal riskleri değerlendirmeye yönelik bir araç olduğu belirtilen açıklamada, pilot çalışmanın herhangi bir sermaye veya denetim etkisi olmayacağı aktarıldı.
Açıklamada, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun çalışmaya katılacak bankalar olduğu bildirildi.
Pilot çalışmanın 2023'ün başlarında başlayacağı ve yıl sonuna doğru sonuçlanmasının beklendiği aktarılan açıklamada, iklim senaryosu analizinin banka stres testlerinden ayrı ve farklı olacağı kaydedildi.
Açıklamada, çalışma boyunca katılımcı bankaların iklim senaryolarının belirli portföyler ve iş stratejileri üzerindeki etkisini analiz edeceği belirtilerek, analizin inceleneceği ve iklimle ilgili finansal riskleri yönetmek amacıyla kapasite oluşturulması için firmalarla bağlantıya geçileceği belirtildi.
Fed'in açıklamasında, çalışmadan elde edilen bulguların ise yayımlanmasının planlandığı aktarıldı.
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