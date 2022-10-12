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https://sputniknews.com.tr/20221012/erdogan-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-bir-araya-geldi-1062228872.html
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan ve Tokayev başkanlığında... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T14:24+0300
2022-10-12T14:33+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
kazakistan
kasım cömert tokayev
astana
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Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde, Erdoğan ve Tokayev, heyetlerini birbirlerine takdim etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almaları sonrasında iki ülke milli marşları çalındı.Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.Heyetler arası görüşme gerçekleştirildiErdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan ve Tokayev başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
türkiye
kazakistan
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kazakistan, kasım cömert tokayev, astana
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kazakistan, kasım cömert tokayev, astana

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi

14:24 12.10.2022 (güncellendi: 14:33 12.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan ve Tokayev başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.
Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde, Erdoğan ve Tokayev, heyetlerini birbirlerine takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almaları sonrasında iki ülke milli marşları çalındı.
© AAErdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi
© AA
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Heyetler arası görüşme gerçekleştirildi

Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan ve Tokayev başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
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