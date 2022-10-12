https://sputniknews.com.tr/20221012/erdogan-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-bir-araya-geldi-1062228872.html

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan ve Tokayev başkanlığında... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T14:24+0300

2022-10-12T14:24+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

kazakistan

kasım cömert tokayev

astana

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Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde, Erdoğan ve Tokayev, heyetlerini birbirlerine takdim etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almaları sonrasında iki ülke milli marşları çalındı.Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.Heyetler arası görüşme gerçekleştirildiErdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan ve Tokayev başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

türkiye

kazakistan

astana

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kazakistan, kasım cömert tokayev, astana