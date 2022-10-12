https://sputniknews.com.tr/20221012/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062216095.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar, 18.58 liradan işlem görüyor, euro ise 18.06 TL ila satışta. Gram altında ise düşüş sürüyor, gram altın 996 liradan alıcı buluyor. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T09:11+0300
2022-10-12T09:11+0300
2022-10-12T09:11+0300
ekonomi
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gram altın
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Dolar, 12 Ekim 2022 sabahında 18.60 lira bandının altında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5764 lira, satış fiyatı 18.5872 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18.0402 lira alış fiyatı, 18.0694 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/Dolar paritesi ise 0.9712 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1700 dolar altındaki seyrini sürdürüyor.Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1667 dolar bandında işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 996 lira, çeyrek altın 1656 lira, yarım altın 3311 lira, cumhuriyet altını 6600 liradan alıcı buluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062174006.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar, 18.58 liradan işlem görüyor, euro ise 18.06 TL ila satışta. Gram altında ise düşüş sürüyor, gram altın 996 liradan alıcı buluyor.
Dolar, 12 Ekim 2022 sabahında 18.60 lira bandının altında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5764 lira, satış fiyatı 18.5872 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18.0402 lira alış fiyatı, 18.0694 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/Dolar paritesi ise 0.9712 seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, 1700 dolar altındaki seyrini sürdürüyor.
Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1667 dolar bandında işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 996 lira, çeyrek altın 1656 lira, yarım altın 3311 lira, cumhuriyet altını 6600 liradan alıcı buluyor.